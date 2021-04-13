В понедельник американские фондовые индексы в отсутствии значимых новостей показали нейтральную динамику. Сегодня индексы АТР в основном торгуются в положительной зоне на фоне позитивной статистики из Китая. По итогам марта экспорт вырос на 30% г/г., а импорт на 38%. Таким образом, в первом квартале экспорт Китая вырос на 49% г/г. Среди важной макроэкономической статистики сегодня будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен в США. Как ожидается, мартовский индекс потребительских цен покажет умеренный рост 0,2%, в годовом исчислении это составит 1,5% против 1,3% в феврале. Существенное ускорение инфляции может быть негативно воспринято инвесторами, учитывая «страхи» последних месяцев участников рынка о рисках более быстрого ужесточения монетарной политики.

Alibaba соглашается с рекордным штрафом со стороны регуляторов в КНР и обязуется исправиться. Регулирующие органы наложили штраф на $2,8 млрд после того как расследование установило, что компания злоупотребляла своим положением на рынке в течение многих лет. Штраф составляет около 4% от выручки компании в КНР за 2019 год. Компания добавила, что ей неизвестно о каких-либо дальнейших антимонопольных расследованиях со стороны китайских регуляторов, хотя они дали понять, что Alibaba и конкуренты будут находится под наблюдением в Китае на предмет слияний и поглощений.

Основная претензия регулирующих органов заключалась в том, что Alibaba запрещала продавцам вести бизнес или проводить рекламные акции на конкурирующих платформах (JD.com, Pinduoduo). Компания заявила, что введет меры по снижению входных барьеров и бизнес-затрат, с которыми сталкиваются продавцы на платформах электронной коммерции. В прошлом месяце Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) заявило, что оштрафовало 12 компаний за нарушение антимонопольного законодательства. В число этих компаний, помимо Alibaba, попали Tencent, Baidu и Didi Chuxing, которые входят в число крупнейших технологических игроков Китая.

По нашим оценкам, это положительная новость для компании, так как рынку стал известен размер штрафа, и он не оказывает существенного влияния на финансовые результаты Alibaba. С точки зрения слияний и поглощений мы также считаем, что компания пострадает не сильно. Два основных и наиболее перспективных сегментов компании – «Торговля» (86% от выручки) и «Облачные услуги» (8% от выручки) развиваются органически. Сделки по слияниям и поглощениям в основном касаются сегмента «Медиа и развлечения» (5%), на который приходится 10% от операционных расходов и который является убыточным. Ближайшими событиями, которые на наш взгляд могут послужить толчком к росту акций, будут являться публикация результатов за 2021 финансовый год в мае, а также прояснение ситуации с IPO оператора платежной системы Alipay – Ant Group, в котором доля Alibaba – 33%.

TUI (CCC+/Caa1/--) разместила 7-летние конвертируемые старшие необеспеченные еврооблигации на €400 млн с купоном 5%. Целью размещения еврооблигаций является улучшение ликвидности и погашение части пандемийного кредита. Также TUI не исключает дальнейших шагов для рефинансирования пандемийного кредита.

Мы оцениваем это позитивно в части дальнейших шагов для рефинансирования кредита, так как по графику он погашается довольно скоро — в 2022 году, поэтому для его рефинансирования/продления нужно погасить хотя бы его часть, а также показать позитивные результаты за летний сезон 2021 года. Напомним, что 70% вакцинации в Европе ожидается в июле, снятие ограничений в августе, а ликвидность TUI на 22 марта составляла €1,6 млрд, чего было достаточно для прохождения летнего сезона.