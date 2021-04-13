Катастрофы еще никто не ждет. Что будет дальше со слабым рублем?
В обсуждаемые сценарии стоимости рубля добавилась геополитика, что придает еще больше неопределённости при прогнозировании динамики российской валюты.
Европейские "партнеры" обозначили потенциальные наказания России в случае эскалации конфликта на востоке Украины: срочная остановка Северного Потока, масштабное замораживание счетов олигархов, отключение России от SWIFT.
Нарастание санкционной риторики не идет на пользу и рублю, в последние четыре недели курс упал на 6%.
С технической точки зрения, текущая динамика пока говорит в пользу сохранения диапазона 2020 года 80-72 рубля, но не исключено, что отметку 80 в случае обострения конфликта мы быстро увидим.
Ситуация, конечно, ухудшается, но катастрофического ничего нет: к волатильности многие уже привыкли, конкретики по санкциям мало и обострение конфликта сводится к взаимным обвинениям в СМИ.
В данной ситуации ЦБ пока занял выжидательную позицию, "палить из пушки по воробьям" явно не намерен, а действенные рычаги у регулятора, безусловно, есть.
Распродажи на долговом рынке уже затухают, хотя еще пока рано говорить о восстановлении, тем не менее, просевшие ОФЗ уже выглядят относительно привлекательно для формирования долгосрочного портфеля.
Базовым сценарием мы считаем продолжение ослабления рубля до отметки 80 рублей, в случае военной эскалации на востоке Украины, с последующей коррекцией на фоне решительных действий ЦБ.
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