После уплаты налогов в конце марта банки, наконец, увидели приток ликвидности через расходы Минфина (+463 млрд рублей), однако темпы оказались ниже ожидаемых. Напомним, в конце марта Минфин продемонстрировал несвойственную активность по размещению краткосрочных депозитов и репо (+779 млрд руб. на нетто основе), однако на прошлой неделе сократил предложение (-84 млрд руб. на нетто основе). По факту мы видели обоюдное падение интереса со стороны банков к инструментам Минфина (особенно овернайт репо), что указывает на балансировку потоков ликвидности за счет поступления расходов.

Остатки на корсчетах к началу текущей недели достигли 3.3 трлн руб. Дополнительным притоком ликвидности на прошлой неделе стало сокращение депозитов в ЦБ (+153 млрд руб.). Подобная тактика вызвала у нас некоторые вопросы, так как с одной стороны приток бюджетной ликвидности имел видимый эффект на остатки на корсчетах, а с другой, – 7 апреля стартовал новый период усреднения, и для банков создание запаса ликвидности на корсчетах на старте периода не является свойственным. Для нас этот вопрос не имеет конечного ответа, но мы предполагаем, что поступление расходов было неравномерным и шло с опозданием от «привычного» графика, поэтому банки прибегли к консервативной тактике. Именно по этой причине, мы пока не увидели желаемой реакции ставок фондирования (Ruonia о/н 4.43%, валютный о/н своп 4.59%). Подобная консервативная тактика выглядит оправданной на фоне начала сезонного изъятия наличности физлицами (-110 млрд руб. за прошлую неделю) в преддверии майских праздников.



