Удивительно, но аутсайдером всего пандемического ралли, которое распространилось практически на все активы, начиная от древесины, заканчивая акциями и криптовалютами, оказалось золото.

Сейчас цены на этот драгоценный металл находятся на том же уровне, где были ровно год назад. Попытка закрепиться выше 2000 долларов за унцию не увенчалась успехом. Ни массированный вброс ликвидности центробанками, ни раскручивание инфляции не привели к ощутимому подъему цен на золото. Инвесторы нашли себе другие «игрушки» в виде бессмысленных с финансовой точки зрения пирамидальных конструкций, таких как акции GameStop.

Ну ладно, инвесторы, они всегда отличались отсутствием логики и стадным инстинктом, но центробанки, почему они не увеличили объемы золота в резервах? Вопрос пока без ответа. Думаю, что уже в скором времени ситуация изменится.

Впереди нас ждет новый цифровой валютный мир и бегство в качество, возврат к классическим ценностям, из которых самым важным всегда было золото.