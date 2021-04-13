В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+2,18%) и расписки Эталона (+2,08%). Котировки Северстали прибавили 0,67%. В лидерах снижения находились обыкновенные акции Татнефти (-1,72%) и бумаги En+ Group (-1,28%).

Акции Северстали к середине сессии отступили от очередного пика 1650 руб. и опустились к верхней полосе Боллинджера дневного графика (район 1620 руб.), пытаясь снять краткосрочную перекупленность. Ближайшими целями коррекции бумаг при ухудшении общих настроений могут стать отметки 1555 руб. и 1500 руб. При этом в пятницу компания, как ожидается, представит сильные финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал этого года, которые при прочих равных могут активизировать покупателей в конце недели. У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но в целом акции продолжают смотреться для “быков” интересно при положении выше 1500 руб., а среднесрочно – выше 1400 руб.