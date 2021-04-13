Финтех-дочка Alibaba потеряет статус технологичной компании: в рамках соглашения с регулятором она будет реструктурирована и приведена в соответствие с требованиями к классическим банкам. Эта новость вызвала позитивное движение в котировках материнской Alibaba, но по факту рынок воспринял перемены Ant Group скептично.

Новость о грядущей реструктуризации пришла через двое суток после того, как самой Alibaba был выписал рекордный в истории КНР антимонопольный штраф на сумму почти $2,8 млрд. Завершение конфликта с регулятором привело к отскоку акций и расписок компании вверх до 8%. Сообщение о сделке с властями по Ant Group добавило еще более 2%. Доля Alibaba в данном сервисе — почти 30%.

Суть произошедшего в том, что Ant Group, как и ожидалось рынком, потеряет статус крупнейшего финтех-проекта Китая. Она не сможет монетизировать, как прежде, аудиторию маркетплейсов Alibaba, выдавая им онлайн-займы. Регулятор потребует создания резервов по примеру банков, что снизит потенциальную выручку и прибыль, а значит, стоимость всего сервиса.

Это относительно жесткий вариант. Компания не теряет шансов выйти на IPO, но уже в статусе финансовой корпорации. Сама реструктуризация может занять от года до двух лет, поэтому выход на биржу откладывается надолго.

Тем не менее, учитывая объем выручки и прибыли Ant Group, ее рыночная стоимость уже сейчас могла бы превысить $200 млрд, а еще через 2 года может вернуться к прежним $300 млрд. Компания сможет привлечь более $30 млрд инвестиций и сохранить за собой звание самого дорогого IPO в истории.

Данный фон в целом позитивен для котировок Alibaba, в которых постепенно уходит риск-премия из-за конфликта с регулятором. Сейчас расписки компании торгуются ниже $245 за штуку, сохраняя возможность роста до $260 на горизонте ближайших месяцев. В случае новых сюрпризов со стороны властей Китая бумаги вряд ли уйдут ниже $220. Вблизи таких уровней стоит активно докупать Alibaba.