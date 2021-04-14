Ослабление геополитических рисков поддержит спрос на гособлигации
Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 – 3 б.п. Инвесторы позитивно отреагировали на новости о телефонных переговорах президентов США и России, прошедшие ближе к закрытию торгов. Поддержку рублевым облигациям также оказал рост цен на нефть и снижение доходности UST-10 до 1,62% (-5 б.п.).
Минфин РФ сообщил, что планирует в среду провести безлимитные аукционы по размещению 7-летних ОФЗ 26236 и 10-летних ОФЗ 26235. На ожиданиях предложения нового госдолга во вторник доходность ОФЗ 26236 поднималась до 7,29%, но к концу дня снизилась до 7,24% годовых (-1 б.п. к закрытию понедельника). Доходность ОФЗ 26235 выросла на 4 б.п. до 7,32% годовых. Сегодня предстоит погашение ОФЗ 26205 и выплата купонных доходов по обращающимся гособлигациям на общую сумму 189 млрд руб. Ожидаем, что с учетом реинвестирования данных средств и снижения геополитических рисков Минфин сможет провести успешные аукционы, разместив ОФЗ с минимальной премией к вторичному рынку. По итогам дня кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз еще на 3 – 5 б.п.
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