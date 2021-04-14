Отскок наверх от минимумов марта индекса РТС продолжается второй день. Вчера вчетвером на новостях что российский и американский президенты договорились об очной встрече в ближайшие месяцы он усилился. Можно по разному к этому относиться, но есть объективные факты: в День Космонавтики фьючерс на индекс РТС перешел в «зону быков», и фондовая ракета начала взмывать в небо. Отчасти этому способствовало то, что нефтяные котировки «протолкали боком» локальный понижательный тренд, отчасти некоторые заявления президента Украины. И теперь поставить эту «ракету» обратно на «стартовый стол» (уровень 139000 по июньскому фьючерсу) в ближайшие дни невозможно. Есть горизонтальная поддержка 142300, есть поддержка по ранее пробитому понижательному тренду 141600 на данный момент. Имея за спиной две поддержки, «быки» чувствуют себя комфортно.

Курс пары USD/RUB вчера укрепился. Теперь техническая поддержка находится на уровне 75,2, сопротивление на уровне 77. Есть еще одна поддержка на уровне 73,7 но рынок пока не созрел для сильного укрепления рубля. На совместной встрече президентов США и России могут прозвучать острые вопросы. Всякое может быть… Допустим, недавние переговоры руководителей центральных европейских институтов с президентом Турции окончились большим скандалом.

Хуже всего вчера чувствовали себя акции Яндекса Федеральная антимонопольная служба решила возбудить дело в отношении компании за дискриминацию конкурирующих поисковиков. Начиная с сентября прошлого года, котировки вошли в боковой коридор, что хорошо для спекуляций. В феврале «быки» не смогли вплотную подойти к сентябрьскому максимуму 5653 и тем самым показали свою слабость. Поэтому этот боковой коридор теперь надолго. Акции Аэрофлота вчера снизились на 1,08%, и это можно объяснить тем, что по-прежнему многие направления закрыты. Если мы посмотрим на котировки акций американских авиаперевозчиков, то они в ожидании открытия дальних направлений вошли в боковой коридор. Честно говоря, я бы держал акции авиакомпаний в портфеле в минимальном количестве. В прошлом году я писал про то, что начало массовой вакцинации против коронавируса — это новые риски. Масштабирование новых технологий — это всегда риски. Около 7 миллионов человек в США получили вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Выясняется, что с ней возможно не все гладко. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) призвало этих людей следить за своим состоянием после вакцинирования. На этом фоне акции авиакомпании Delta Air Lines, Inc. снизились на 1,15%, а акции циклических компаний, к примеру, Zoom наоборот выросли.

Американские акции «старых секторов» показали нулевую динамику, акции сектора технологий выросли. Сегодня инвесторы ждут старт сезона отчетности. Публикация отчетности банков Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo задаст настроение рынку на ближайшие недели. Главный вопрос состоит в том не включены ли хорошие корпоративные прибыли в котировки акций? Тогда мы не увидим от сезона отчетности импульса для роста рынка. Индекс S&P 500 досрочно достиг среднего прогноза аналитиков Wall Street на конец года и теперь сезон отчетности должен «расчехлить» свежие аргументы для покупки американских акций.