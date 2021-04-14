Неделя началась с роста. Динамику лучше рынка продемонстрировали акции RusAl plc (+3,84%) ввиду повышения цен на алюминий на 4%. Лидерами снижения на фоне новости об антимонопольных претензиях стали бумаги Yandex N.V. (-4,57%). Пара USD/RUB откатилась в диапазон 76–77, что было вызвано заявлениями геополитического характера.

ММК (+0,37%) опубликует производственные результаты за 1-й квартал. Акции выглядят перекупленными в краткосрочном плане, однако котировки поддерживаются за счет роста объемов и цен. На глобальном рынке формируется дефицит сырья и промышленной продукции, в том числе металлов. Фьючерсы на сталь демонстрируют максимум за пять лет. За последний год цена на этот металл подскочила с $350 до $500 за тонну. Судя по отраслевой статистике, объемы выплавки чугуна и стали могут превысит 2,5 и 3,5 тыс. тонн соответственно. Хорошие производственные результаты способны поддержать котировки на достигнутых уровнях. Финансовые результаты и прогноз по дивидендам будут опубликованы 21 апреля. Мы сохраняем целевую цену на конец года на уровне 76 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,00–77,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.