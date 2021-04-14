"Альфа-Банк" может разместить долларовый суборд
Сектор российских еврооблигаций: риск-премия немного снизилась. Данные по инфляции – потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года – не произвели никакого впечатления на рынок UST: по-видимому, участники рынка прониклись риторикой первых лиц Федрезерва. В то время как «вторичка» остается неактивной, некоторое оживление отмечается на первичном рынке. Так, после понедельничных планов «Совкомфлота» рефинансировать выпуск 2023 года, вчера появилась информация, что Альфа-Банк проводит роуд-шоу, по итогам которого может разместить субординированные еврооблигации в долларах. Планируемый срок обращения бондов – 10,5 лет, колл-опцион – через 5,5 лет.
Сектор ОФЗ: без изменений. «Погода» на рынке ОФЗ в последнее время в значительной мере определяется санкционной тематикой, при этом вчерашний разговор между президентами России и США не успел отыграться инвесторами. По-видимому, сегодня есть основания ожидать неплохого ценового отскока.
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