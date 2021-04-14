На сегодняшних аукционах Минфин предложит инвесторам 10-летний ОФЗ-26235 и 7-летний ОФЗ-26236. Мы ожидали, что это будет сочетание одного длинного и одного среднесрочного выпуска (или даже 3-летнего ОФЗ-26222). Торги на вторичном рынке открылись небольшим снижением котировок, а после объявления Минфина ОФЗ-26235 и ОФЗ-26236 подешевели еще примерно на 0,2 пп. Исход сегодняшних аукционов предсказать довольно сложно. Мы полагаем, что локальный спрос по-прежнему будет достаточно сильным. Вопрос в том, будет ли – учитывая вчерашние новости – спрос на российские бумаги со стороны иностранных инвесторов.

Вечернее укрепление рубля привело лишь к небольшому восстановлению котировок ОФЗ. Короткие и среднесрочные бумаги закрылись почти без изменений к уровням предыдущего дня, длинные бумаги показали смешанную динамику. ОФЗ-26235 (YTM 7,3%) и ОФЗ-26236 (YTM 7,3%) прибавили в доходности 2–4 бп, в то время как 10-летний ОФЗ-26218 (YTM 7,3%) и 8-летний ОФЗ-26224 (YTM 7,2%), уже не предлагаемые Минфином на первичных аукционах, подорожали на 0,2 пп (+0,5 пп относительно внутридневных минимумов), снизившись в доходности на 3 бп.

Торговая активность выросла. Оборот на МосБирже составил 30,7 млрд руб. Однако его львиная доля пришлась на флоутеры и короткие ОФЗ-ПД (40% и 27% соответственно), в результате чего оборот в средне- и долгосрочных бумагах был почти вдвое ниже среднего уровня прошлой недели. Судя по всему, нерезиденты по-прежнему воздерживались от активных действий, в то время как локальные инвесторы, вероятно, готовились к сегодняшним аукционам. Сдержанная реакция рынка ОФЗ (в отличие от валютного рынка и ставок FRA) может быть связана с тем, что основная часть оттока средств нерезидентов произошла еще до недавнего усиления геополитической напряженности. По данным ЦБ РФ, за март иностранные инвесторы сократили свои вложения на 125 млрд руб. Однако фактический отток мог быть еще больше: 2 апреля НРД сообщил о сокращении иностранных позиций в ОФЗ на 49 млрд руб., а исходя из режима расчетов T+2, сделки могли проходить 31 марта, т.е. в рамках ребалансировки портфелей конца квартала. Если это так, то отток с начала месяца должен составлять около 33 млрд руб., тогда как ситуация на востоке Украины начала ухудшаться не раньше 5 апреля.