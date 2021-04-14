Оценку геополитических последствий вчерашнего дня нам предстоит еще неоднократно обдумать и обсудить. Однако новость о состоявшемся звонке между Байденом и Путиным, да еще и с перспективой двухстороннего саммита между странами в «ближайшие месяцы» оказалась радугой посреди грозы. Валютный рынок моментально забыл о ситуации на востоке Украины, учениях НАТО с участием Украины и ряде других разногласий между Россией и Западом, поспешив закрыть накопившиеся объемные позиции в валюте. Пара доллар-рубль всего за час торгов откатилась вниз на 1.2% и протестировала отметку 76.0, а уже сегодня открыла торги на уровне 75.5.

Во внимание стоит также принять факт, что вчерашние события на американских рынках подогрели оптимизм в отношении рисковых валют. Ослабление доллара (см. Мировые валюты) вновь набирает обороты, намекая на перелом тренда последних недель. Казалось бы, высокая инфляция в США и неоднозначные показатели вакцинации в разных странах (вкупе с проблемами самих вакцин) должны сохранять интерес к доллару. Однако, за кадром остается приоритетный показатель – позиционирования инвесторов, и первые «ласточки» спроса на американские казначейские облигации оказались способны снизить долларовые доходности сразу на 8-10 бп. На ближайшие недели, это обстоятельство может стать одновременно хорошим подспорьем и для евро, и для сырьевых валют, включая рубль.

Где мы можем увидеть доллар-рубль к майским праздникам? Диапазон перспектив растянулся вниз – для нас в моменте он имеет границы 74.5-76.5 ввиду предстоящего налогового периода. Однако, для более решительного продвижения вниз потребуются «железобетонные» аргументы о деэскалации ситуации на востоке Украины, а также более осязаемые успехи в диалоге между США и Россией. И того, и другого сложно ожидать в кратчайшие сроки.