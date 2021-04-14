Цены на нефть растут на фоне улучшения прогнозов в ежемесячном отчете ОПЕК, а также позитивных предварительных данных о снижении запасов нефти в США.

В очередном Monthly Oil Market Report (MOMR) от ОПЕК аналитики картеля повысили прогноз по спросу на нефть в 2021 г. на 70 000 б/с до 96,5 млн б/с. Рост к уровням 2020 г. составит 5,95 млн б/с. Основной рост потребления ожидается во II и III кварталах 2021 г. на 12 млн и 6,5 млн б/с г/г, соответственно. Ключевым фактором ростом мирового спроса на нефть с началом летнего сезона станет спрос на бензин.

Ранее прогноз по спросу также повысило Минэнерго США (EIA). Ведомство пересмотрело прогноз на 0,2 млн б/с до 97,7 млн б/с.

На фоне повышения прогнозов фьючерсы на Brent завершили торги ростом и превысили отметку $63,5 за баррель. Краткосрочная техническая картина показывает постепенное восстановление котировок, однако риски более глубокой просадки все еще сохраняются. Первой целью в случае ухудшения сентимента может стать отметка $60 за баррель.

Помимо прочего, отчет ОПЕК показал уверенный рост добычи в Иране. В январе страна добывала 2,1 млн б/с, в феврале 2,17 млн, а в марте уже 2,3 млн б/с. Рост добычи обусловлен ожиданием смягчения санкций США в отношении иранского нефтегазового экспорта, что стало возможным благодаря приходу к власти Джо Байдена.

Reuters сообщает, что неофициальные данные о китайских закупках показывают рекордный рост поставок иранской нефти, сопоставимый с досанкционным уровнем. По оценке Refinitiv Oil Research, Китай импортировал 557 000 б/с иранской нефти с ноября по март или около 5% от всего нефтяного импорта. Поставки иранской нефти со скидкой постепенно вытесняют поставки из других стран, в том числе Бразилии Анголы и России.

Рост иранской добычи и экспорта может оказать дополнительное давление на рыночный баланс. До возобновления санкций летом 2018 г. добыча страны находилась на уровне 3,8 млн б/с. Это значит, что потенциал увеличения производства составляет до 1,5 млн б/с или около 1,5% от всей мировой добычи. В настоящий момент члены СВПД и Иран находятся в диалоге по условиям возобновления иранской сделки. В случае успеха рост добычи в Иране может ускориться.

Вчера поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,6 млн баррелей, что поддерживает оптимистичный настрой рынка сегодня с утра. Однако рост запасов бензина начинает вызывать тревогу — на прошлой неделе они в очередной раз могли показать внушительный прирост на 5,6 млн баррелей. Если официальные данные Минэнерго подтвердят такую динамику, то это может быть уже третья подряд неделя роста, что не характерно для начала автомобильного сезона. Запасы дистиллятов, по оценке API, упали на 3 млн баррелей.

Сегодня в 17:30 МСК будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США.