Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 1%, реагируя на позитивную динамику нефти, несмотря на разнонаправленное движение фьючерсов на американские фондовые индексы.

Инфляция в США за март ускорилась до 2,6% г/г, что настораживает рынок. Между тем последние комментарии представителей руководства ФРС отражают уверенность монетарных властей в способности противостоять рискам усиления ценового давления. Кроме того, с середины года под влиянием сезонных факторов рост цен традиционно замедлится. С учетом этого и на фоне завершившегося размещения казначейских облигаций США в объеме $120 млрд на рынках усиливается аппетит к риску.

ОПЕК в апрельском обзоре повысила прогноз прироста мирового спроса на нефть с 5,89 млн баррелей в сутки до 5,95 млн. Однако ввиду увеличения прогнозов добычи в странах, не входящих в организацию, и на фоне роста производства в государствах — членах ОПЕК до 25,1 млн баррелей в сутки за первый квартал, расчетный дефицит на ближайшие три квартала уменьшен до 0,4-1,2 млн баррелей в сутки. Тем не менее цены на нефть отреагировали на эти данные позитивно. Возможно, последние решения картеля снижают опасения, связанные с усилением санкционного давления на сырьевые экономики.

В лидерах роста акции Газпрома. Сегодня правление компании даст рекомендацию по дивиденду за 2020 год. Корпорация может направить на эти цели 50% прибыли. В СМИ сообщается, что дивиденд будет равен 12 руб. на акцию. Это предполагает существенное улучшение прогнозов прибыли компании. Однако с учетом валютной переоценки и обесценения активов эти прогнозы мы считаем слишком оптимистичными. После того как рекомендация руководства Газпрома по дивидендам станет известна, не исключены распродажи в акциях компании.

Хуже рынка торгуются бумаги Алросы. Компания представила результаты по РСБУ за первый квартал, которые в целом совпадают с ожиданиями и не дают оснований для негативной переоценки справедливой стоимости акций алмазодобытчика.

До конца текущей сессии прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими факторами. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3505-3565 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 75,20-76,65 и 90,15-91,40 соответственно.



