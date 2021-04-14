Неожиданный звонок президента США Байдена нашему президенту и предложение провести личную встречу в третьей стране резко изменили ситуацию на российском рынке и фондовом, и валютном.

Рубль за сутки отыграл у доллара и евро больше 2%, доходность облигаций федерального займа снизилась на 20 б.п., а рынок акций вырос на 1.5%. На текущий момент сохраняется некоторая эйфория на рынке.

Однако, если без эмоций посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, то она не выглядит для инвесторов оптимистичной. Главный вопрос для Кремля не решен, угроза усиления Украины, которая может вступить в НАТО, или разместить комплексы Пэтриот на своей территории, или американские базы, эта угроза остается.

При этом нужно учитывать, что эта страна крайне враждебно настроена к России. Российскому руководству придется решать данную проблему рано или поздно, и вряд ли разговор с Байденом где-то в Исландии или Финляндии позволит продвинуться в этом направлении.

Трудно предположить, что Байден позвонил Путину, чтобы "сдать" Украину. Звонок Байдена и внезапное предложение, скорее, похоже на затягивание времени. Вопрос – для чего им нужно время, почему они не могут дожать нашу страну сейчас, введя различные финансовые санкции.

Видимо, и санкции уже не те, не тот эффект, и есть другие мощные игроки, которые в этом не заинтересованы. Поэтому, я бы ремни безопасности не отстегивал, а еще бы и каску с бронежилетом надел (в финансовом смысле).