В среду ко второй половине дня цены на нефть выросли более чем на 1,5% благодаря сильным данным по импорту Китая, отраслевой статистике из США, докладу Международного энергетического агентства (МЭА).

Текущая неделя важна для нефтяного рынка. Ряд факторов почти синхронно указали на потенциальное увеличение спроса на «черное золото».

Импорт сырой нефти в Китай подскочил на 21% в марте год к году. А нефтеперерабатывающие предприятия увеличили загрузку. В целом китайский импорт за год вырос на рекордные 38,1% при ожидании роста на 23,3%. Потребности китайской экономики в энергоресурсах будут возрастать.

МЭА сообщило в среду, что спустя год после пандемии и ценовой войны (разрыва сделки ОПЕК+ 8 марта 2020 г), вызвавших снижение котировок нефтяных фьючерсов ниже нуля, мировой энергетический рынок находится на пути к восстановлению.

МЭА повысило годовой прогноз глобального спроса на «черное золото» в 2021 году на 230 тыс б./сутки до 5,7 млн б./сутки. Ранее на этой неделе ОПЕК+ также улучшила ожидания глобального потребления в 2021 году, но лишь на 100 тыс.б./сутки. Однако даже с учетом того, что МЭА улучшило прогноз, спрос останется на 3% ниже уровня 2019 года.

Цены на Brent выросли в среду до $64,8 за баррель к 14.00 (мск), демонстрируя умеренный рост на этой неделе. Американские фьючерсы на West Texas Intermediate подорожали на 1,2% до $61,3 за баррель.

Слабый доллар США, оптимистичные данные по инвентарным запасам в США и затягивание «ядерных» переговоров между США и Ираном способствовали росту цен на нефть. Считаем, что данные от Минэнерго США могут подтвердить статистику Американского института нефти, что позволит Brent попытаться закрепиться выше $65/баррель.