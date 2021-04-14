По "Роснефти" преобладают понижательные риски
В лидерах роста к середине сессии на фоне дальнейшего повышения цен на алюминий были акции РУСАЛа (+2,80%) и бумаги ВТБ (+2,64%). В лидерах снижения находились котировки ПИК (-2,16%) и гдр TCS Group (-1,97%). Акции Роснефти подешевели на 0,17%.
Акции Роснефти, после обновления в марте очередного исторического максимума 585,15 руб., скорее склонны к снижению и пока не достигли цели среднесрочной коррекции, расположенной у 505 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Технические индикаторы (уменьшение силы восходящего тренда по ADX) подтверждают преобладание понижательных рисков: открывать “лонги” по бумагам преждевременно. Сигнал на развитие падения, однако, может быть отменен, если бумагам удастся закрепиться выше 560 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – в этом случае котировки скорее будут стремиться обновить исторический пик.
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