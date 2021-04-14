МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) возможна при глобальном потеплении, но идеи государства по развитию этого направления верны, заявил РИА Новости транспортный эксперт, управляющий партнер "Инфра Проекты" Алексей Безбородов.

В среду президент России Владимир Путин сообщил, что накануне обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по СМП круглогодичным. Он также упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил".

"Если же наступит глобальное потепление в районе 3-4 градусов, то, конечно, будет круглогодичная навигация", — предположил Безбородов. Россия составит конкуренцию США и Китаю на рынке стройматериалов

Однако "я не верю в то, что сойдёт лёд". "Если он и начнёт сходить, нас ждёт не глобальное потепление, а новый тепловой положительный период. Это значит, что… в Калмыкии будут цвести сады, а в Тюмени урожай будет не два миллиона тонн пшеницы, а порядка восьми миллионов тонн. Я считаю, что всё будет хорошо, когда тепло наступит, но я в это не верю. Предполагаю, что будет похолодание и нас ожидает малый ледниковый период", — полагает эксперт.

По его словам, в целом, усилия государства по развитию СМП и строительства нового ледокольного флота — "это правильные вещи". "Они пригодятся и при потеплении, и при похолодании. Россия останется главной ледокольной державой. Ледокол в любом случае останется в качестве базы, его можно поставить куда угодно для выработки электричества, поскольку он может стать потенциальной плавучей электростанцией. Решение отличное", — считает Безбородов.