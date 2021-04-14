Рубль продолжил отыгрывать неожиданный геополитический разворот. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4900 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,66% на день, остались на уровне 4,68% на неделю и выросли до 4,93% на месяц. Укрепление рубля непосредственно связано с неожиданным телефонным разговором лидеров РФ и США накануне, в рамках которого стороны договорились о двухсторонней встрече. На этом фоне доходности российских и украинских долговых обязательств начали снижаться.

На этом фоне Минфин проводит аукционы ОФЗ и первый из них уже принёс весьма неплохой результат. Были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 170,732 млрд рублей по номиналу при спросе 259,124 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,08%, что заметно ниже доходностей на предыдущих аукционах. На Forex доллар немного терял свои позиции. Снижение по индексу доллара было чуть менее 0,1% ниже 91,80 п. AUD и NZD укреплялись на 0,6% и 0,8%, но накануне они слабели в отличие от рубля. В случае дальнейшего улучшения внешнеполитической ситуации можно ждать продолжение движения рубля в зону 73,0-75,0 за доллар.