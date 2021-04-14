На старте сессии рубль испытал кратковременное давление, но затем продолжил развивать мощное восходящее движение, стартовавшее вчера после новости о телефонных переговорах президентов России и США. В результате был обновлен апрельский максимум к доллару и недельный — к евро.

Предложение Байдена провести с российским коллегой саммит в третьей стране, а также заявленная нацеленность на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией, — все это не только снизило риски эскалации геополитического противостояния, но и повысило шансы улучшения двухсторонних отношений.

Глобальные площадки и нефтяные цены в среду также демонстрируют восходящую динамику, отыгрывая вчерашние данные по инфляции в США. Хотя они немного превысили прогноз, многие опасались более сильного ускорения роста потребительских цен.

Развивающиеся валюты поначалу укреплялись, но утром некоторые стали активно сдавать позиции, выйдя в небольшой минус на фоне восстановления доллара. Правда, ему пока не удается развить более устойчивый рост.

Российский долговой рынок резко усилил восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI совершил мощное восходящее движение, обновив недельный максимум благодаря улучшению геополитической обстановки.

После открытия основной сессии рубль сдал позиции, перейдя к консолидации, хотя ситуация на мировых рынках осталась благоприятной. Вероятно, многие инвесторы сохраняют осторожность на фоне неопределенности с новыми санкциями.

Нефть возобновила активный рост

Нефть с начала дня демонстрирует поступательный рост, ускорив его незадолго до старта основной российской сессии. В результате котировки обновили недельный максимум. Сейчас Brent прибавляет более 2% около отметки $64,9.

Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать позитивная динамика мировых рынков и слабость доллара. Кроме того, снижение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти превысило ожидания.

Сегодня в 17:30 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,9 млн барр. и суммарный рост запасов нефтепродуктов на 1,8 млн барр.

Доллар приостановил падение

Поначалу американская валюта оставалась в рамках нисходящей волны, стартовавшей вчера после выхода данных о потребительской инфляции в США. Индекс доллара (DXY) периодически обновлял месячный минимум, но после открытия у нас основных торгов стал предпринимать активные попытки восстановления. Сейчас DXY несет небольшие потери около отметки 91,8 п.

В начале дня европейская валюта продолжала развивать восходящее движение, стартовавшее во второй половине предыдущей сессии. Пара EUR/USD периодически переписывала месячные вершины, но затем перешла к коррекции и консолидации, прибавляя сейчас 0,1% около значения 1,196.

Техническая картина

Пара USD/RUB сходу пробила нижнюю границу среднесрочного восходящего канала и горизонтальную поддержку 75,9–76. Сегодня падение приостановилось и наблюдаются попытки скорректировать потери. До тех пор, пока часовая свечка не будет закрыта ниже поддержки 74,84, более вероятно возобновление роста, и еще одна атака на уровень 78 руб.