Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции Мечела (+5,96%). В числе аутсайдеров оказались бумаги Норникеля (-1,83%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75,50-76.

ГК ПИК (-1,33%) опубликует операционные результаты за первый квартал. С октября по декабрь 2020-го компания реализовала 588 тыс. кв. м недвижимости, за первые три месяца текущего года объем продаж мог сократиться. Ипотечный бум продолжается, но за два месяца 2021-го, по данным ЦБ, объем выданных кредитов на покупку жилья составил лишь 662 млрд руб. против почти 1,6 трлн за четвертый квартал 2020-го. Пока нельзя сделать надежный прогноз продаж ПИКа на весь год. Впрочем, существенного негатива для сектора и компании нет. Недавно девелопер обновил дивидендную политику. Согласно ее новым параметрам акционерам будут выплачивать 30% прибыли начиная с этого года.

Детский мир (+2,05%)также представит операционную отчетность за первые три месяца текущего года. Объем продаж прогнозируется на уровне 33 млрд руб. Ретейлер активно наращивает показатели. Рост выручки ожидается в пределах 11-12% г/г, до 156 млрд руб. Активно повышается оборот интернет-торговли. В планах сети открыть не менее 70 магазинов.

У рынка есть шанс вскоре обновить максимум по индексу Московской биржи. Динамика на внешних фондовых и сырьевых площадках поддерживает рост акций в России. Новостной фон благоприятствует подъему. Спрос на аукционах ОФЗ вчера превысил 400 млрд руб., хотя основной объем предложенных госбондов приобрел российский банк. Акции компаний металлургического сектора дорожают вслед за металлами, но в краткосрочном плане выглядят перекупленными. Лидерами роста до конца недели могут стать акции банков и нефтегазового сектора.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3550-3600 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00.