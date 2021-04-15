Вчера российский рынок акций продолжил снимать заложенные в цены геополитические риски, прибавив за основную сессию чуть менее полутора процентов. Однако сильно настораживающим фактором была динамика двух любимых бумаг нерезидентов – Сбербанка, который снизился на четверть процента, и «Норникеля», вообще упавшего на 2%.

Если слабость ГМК еще можно с большой натяжкой оправдать предыдущим ростом и укреплением рубля, то снижение Сбера наводило на мысли, что о каком-то новом восходящем тренде на российском рынке акций говорить рано.

И сегодня с утра эти опасения подтвердились: западные СМИ сообщили, что Штаты собираются ввести санкции против российского госдолга, запретив американским банкам покупать бумаги Минфина РФ. С очень большой вероятностью, к этим мерам присоединятся и европейские кредитные организации.

Рубль на утренних торгах отреагировал на новость 1,7-процентным падением. Вновь появились риски тестирования парой доллар-рубль сопротивления 78, пробой которого поставит следующую цель девальвации – 80 руб за доллар. Здесь с большой вероятность в ход торгов вмешается Банк России, чтобы недопустить обвала рубля и двузначной официальной инфляции.

Нефть вчера взлетела выше 66 долларов за баррель. Этому также есть объяснения: сначала порадовало увеличение прогноза по спросу на нефть от Международного энергетического агентства, а потом Минэнерго США объявило о снижении запасов на 5,9 млн баррелей, в то время как рынок ждал сокращения на 2,9 млн.

Но эти объяснения очень зыбкие, ранее мы видели, как нефть игнорировала и более весомые позитивные и негативные драйверы. С учетом продолжающего наступления коронавируса по Европе, нынешние цены на нефть кажутся нам немного завышенными, реальных поводов для выхода нефти из коридора 60-65 долларов за баррель нет.

Если «Лукойл» отозвался на удорожание нефти полуторапроцентным ростом, то «Роснефть» лишь под занавес торгов сумела выбраться из «красной» зоны. И эту слабость крупнейшей российской компании мы объяснить не можем. Раньше акции «Роснефти» расхватывали даже при снижении нефти, и даже была версия, что появился какой-то крупный стратег, скупающий ее.

Внешний фон сегодня позитивный: на 0,2% подрастают американские фьючерсы, растут промышленные и драгоценные металлы, кроме никеля, стабильна нефть. Но по крайней мере в первой половине дня этот позитив будет проигнорирован.