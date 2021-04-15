Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. В Китае опасаются сокращения стимулирующих мер. Сырьевые контракты торгуются нейтрально, хотя никель теряет более 1,5%. Валюты AUD и NZD торгуются без высокой волатильности относительно доллара США. Осложнением для РФ является информация в американских СМИ, что США собираются ввести рестрикции против суверенного долга РФ. Visa и Mastercard сообщили, что продолжат работать в России. На старте дня ждём снижения индексов. Рубль в рамках утренних торгов терял более 1,3% против доллара США.

«Газпром» ускоренно перешёл на выплату дивидендов из расчёта 50% от прибыли

По итогам торгов 14 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,43% до 3576,89 п., а РТС на 2,16% до 1490,00 п. Отечественный рынок накануне отреагировал весьма сдержанно на изменения в сфере геополитике, да и на торгах в среду проявлял спокойствие. Внутренние новости оказались более значимым фактором для повышения индексов. Бумаги «РусАл» (+3,82%) продолжают отыгрывать успехи и планы компании по сокращению выбросов при производстве алюминия. «Газпром» (+3,51%) порадовал решением совета директоров выплатить 12,55 рублей на акцию по итогам 2020 года, что составляет 50% от прибыли по МСФО. Ранее планировалось выйти на данный объём лишь по итогам 2021 года. В бумагах ВТБ (+3,34%) продолжается реализация идеи существенного роста прибыли. В первые два месяца года прибыль банковской организации увеличилась на 51% относительно аналогичного периода год назад. На противоположном полюсе акции «ПИК» (-2,79%) снимают перекупленность. Кроме того, в строительном секторе начинают испытывать беспокойство по поводу озабоченности властей слишком резким ростом цен на жильё. Бумаги ГМК «Норникель» (-1,62%) немного растеряли свои позиции после взлёта на новостях о возобновлении добычи на руднике «Октябрьский». В акциях сталеваров также преобладали продажи, поскольку они смотрятся явно перекупленными, хотя и не без оснований. Цены на сталь продолжили расти в II квартале, но беспокойство по этому поводу выражают уже даже в Китае. Сектор нефти и газа показал рост на 2,46% на фоне дорожающей нефти. Баррель Brent к вечеру стоил более $66. В секторе информационных технологий рост на 2,37% за счёт восстановления акций «Яндекс». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 113,033 млрд рублей по сравнению с 93 млрд рублей днём ранее.

Геополитическое облегчение обеспечило рекордное размещение ОФЗ

Более значимые события происходили на валютном и долговом рынке. Рубль продолжил укрепление, хотя накануне стал чемпионом против доллара. Информацию о договорённостях двухсторонней встречи на высшем уровне США и РФ подтвердили обе стороны. В сложившейся сложной геополитической ситуации это можно расценивать в качестве «ветра перемен». Рынок ОФЗ немедленно отреагировал сокращением доходностей, а Минфин провёл блестящие размещения. На аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года был установлен новый рекорд объёма размещения облигаций федерального займа с постоянным доходом. Предыдущий рекорд был установлен две недели назад, когда ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26236 в объёме 201 млрд рублей по номиналу. На прошедшем в среду аукционе ведомство разместило бумаги на 213,014 млрд рублей по номиналу при спросе 251,515 млрд рублей по номиналу под средневзвешенную доходность 7,23%. Доходность выпуска после аукциона была 7,20% при закрытии вторника на уровне 7,34%. Перед этим были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме 170,732 млрд рублей по номиналу при спросе 259,124 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,08%, что заметно ниже доходностей на предыдущих аукционах. Отметим, что динамика сырьевых валют была даже сильнее, чем у рубля, который, впрочем, взял своё днём ранее. AUD укреплялся на 1,0%, а NZD почти на 1,2% против валюты США. Индекс доллара терял более 0,25% и торговался чуть выше 91,6 п. В случае дальнейшего улучшения геополитического фона рубль может продолжить укрепляться с потенциалом возвращения в диапазон 73,0-75,0 за доллар. К вечеру среды доллар слабел на 0,07% до 75,89, а евро на 0,07% до 90,82.

Джером Пауэлл продолжает убеждать в долгосрочных ставках около нуля

Индекс S&P 500 не смог удержаться на рекордном уровне. Крупнейшие американские банки отчитались блестяще, но лишь для того, чтобы обнаружить свои акции в странной динамике. JPMorgan Chase & Co. Сообщил о росте прибыли в пять раз, но акции подешевели на 1,85%. Goldman Sachs Group Inc. повысил прибыль на 80%, но бумаги выросли лишь на 2,34%. Более удачно день сложился для акций Wells Fargo (+5,53%. Банк также отчитался лучше ожиданий и для рынка это было приятным известием, так как его считали самым слабым из большой пятёрки. В целом, финансовый сектор показал рост около 20% с начала года. Меж тем бумаги криптовалютной платформы Coinbase выросли более чем на 30% в день своего первичного размещения. Впрочем, волатильность в них была очень высокой. После открытия на уровне $381 они подорожали до $429, чтобы затем завершить день на отметке $328,28. В целом, слабость показывали бумаги технологичного сектора, хотя доходность по 10-летним казначейским обязательствам существенно не изменилась. Сектор упал на 1,15%. Самым сильным стал сектор энергетики (+2,91%). Секторы цикличных товаров и товаров широкого потребления упали на 1,17% и 0,08%. Однако глава J.P. Morgan Джеми Димон уверен, что американские потребители готовы вернуться на рынок с $2 трлн сбережениями.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал в рамках экономического клуба Вашингтона. По его словам, ФРС может начать сокращение программы количественного смягчения, когда добьётся существенного прогресса в достижении целей, которые были поставлены в декабре прошлого года. И, как он подчеркнул, это случиться задолго, очень задолго до того момента, когда регулятор задумается о повышении ставки. В сфере вакцинации пока новости неоднородные. Комиссия по профилактике и предотвращению инфекций пока воздержалась от решения по вакцине Johnson&Johnson (+0,29%), которая, как обнаружилась, может вызвать осложнение в виде тромбоза. Moderna (+6,89%) заявляет о том, что вакцина остаётся 90% эффективной через полгода после получения. Pfizer (+0,03%) обещает поставить на 10% больше вакцин к концу мая, чем планировалось ранее.

В Китае обеспокоены слишком сильным восстановлением

Азиатские индексы торговались разнонаправленно. В Австралии рынок был оптимистичен на фоне дорогой нефти. Кроме того, безработица в стране упала до 5,6% в марте при ожиданиях её снижения до 5,7%. В Китае рынок заранее готовится к сильным данным по ВВП в I квартале и уже начинает переживать по поводу возможного сокращения стимулирующих мер. Впрочем, одним из самых слабых секторов в четверг был финансовый. Народный Банк Китая решил провести стресс-тесты всех банков, числом более 4 тыс., на устойчивость в условиях слишком нездорового роста кредитования. В Японии рынок торговался в плюсе во многом за счёт банковских акций, которые дорожали вслед за американскими коллегами. В Ю. Корее центральный банк оставил свою денежную политику без изменений, хотя и отметил инфляционное давление. Акции LG Electronics вновь подорожали на 4%, пока никто не опроверг информацию о возможном альянсе с Magna International, который будет производить электромобили для Apple.

Американские запасы нефти и потребление на стороне «быков»

Нефть удерживала достигнутые позиции. ОПЕК и МЭА почти синхронно улучшили прогноз спроса на нефть в текущем году, ссылаясь на успехи вакцинации и признаки более быстрого восстановления потребления. В США добыча за неделю выросла на 100 тыс. бар. в день до 11,0 млн бар. в сутки. Меж тем, по данным Минэнерго США, на неделе до 9 апреля коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,9 млн бар. до 492,4 млн бар., или на 1% выше среднего значения за пять лет. Запасы бензина выросли лишь на 0,3 млн бар. и находятся на 2% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 2,1 млн бар. и теперь на 4% превышают средний показатель за пять лет. Средние показатели поставок за четыре недели составили: 19,6 млн бар. общих поставок, или +20,0% за год; 8,8 млн бар. моторного топлива в сутки, или 37,4% за год; а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,6% за год. Примечательно, что поставки авиационного топлива выросли почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом год назад.