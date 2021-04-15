Рост цен на нефть считаем краткосрочным
Цены на нефть стабильны и находятся около месячных максимумов после вчерашнего роста на почти 5%. Поддержкой выступает рост ожиданий по спросу от ведущих отраслевых агентств. Вчера МЭА вслед за ОПЕК повысило прогноз на этот год — до 96,7 млн барр./день. Статистика от Минэнерго США также вышла неплохой: запасы сырой нефти снизились на 5,9 млн барр., запасы бензинов — выросли на 0,3 млн барр., а дистиллятов — упали на 2,1 млн барр. Загрузка НПЗ выросла до 85% — максимум с марта 2020 г.
Рост цен на нефть считаем избыточным, оцениваем фундаментальный уровень ниже — в 55-60 долл./барр. с учетом ухудшения эпидемиологической ситуации в разных странах, ввода локдаунов и замедленных темпов вакцинации населения. Также рост предложения ОПЕК+ с мая заставляет нас ожидать переход рынка нефти к профициту предложения во второй половине года. На этом фоне мы полагаем, что цены на нефть Brent после краткосрочного подъема вернутся в более оправданный уровень — 60-63 долл./барр.
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