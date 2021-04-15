Одним из мировых трендов налогового администрирования сегодня является автоматизация процессов сбора, а также обработки сведений о доходах и расходах граждан. Использование данных, которыми располагают государственные учреждения, налоговые агенты и банки, рассматривается как необходимое условие для оптимизации расчета налоговой базы и, в частности, возврата излишне уплаченной суммы налога на доходы с минимальными издержками для налогоплательщика.

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Движение в этом направлении открывает перед Россией перспективы оказаться в числе лидеров по удобству и простоте реализации прав граждан в сфере подоходного налогообложения: за рубежом формирование релевантных данных о налоговой базе, минуя налогоплательщика, как правило, сопряжено с автоматизированной подготовкой налоговой декларации; в нашей налоговой системе всеобщего декларирования доходов нет, а изменения направлены на сокращение случаев, при которых декларацию в принципе нужно подавать.

Глава 23 Налогового кодекса предусматривает большое разнообразие налоговых вычетов, которые в зависимости от своей адресности отличаются порядком получения, и наиболее обременительными из них являются вычеты в сумме оплаченных расходов и осуществленных вложений.

На фоне преимуществ, которые дает электронный обмен данными, перенос на граждан основного объема административной нагрузки, связанной с обоснованием права на вычет, выглядит явно устаревшим подходом, который уходит корнями в 90-е годы, когда технологические ограничения налогового администрирования просто не позволяли действовать иначе.

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Способствовать реализации такой модели взаимодействия призван проактивный сервис, который иначе расставит роли налогоплательщиков и налоговых органов, снизив издержки первых в получении вычета и повысив ответственность вторых в его предоставлении. Этим автоматизация принципиально отличается от уже применяемой модели электронного (удаленного) декларирования.

Возможность отправки оцифрованных документов позволяет не посещать налоговую инспекцию, чтобы заявить о праве на вычет, но она меняет только формат обращения в налоговый орган, не избавляя граждан ни от подготовки самих документов, ни от заполнения декларации. С внедрением проактивного сервиса объем требований к гражданам будет уменьшаться, а эффективность предоставления налоговых вычетов, наоборот, увеличиваться.

Соответствующий закон, разработанный Минфином России, принят Государственной Думой в третьем чтении. Он предусматривает применение упрощенного порядка в отношении ряда налоговых вычетов, а именно: имущественных – при покупке или строительстве жилья, погашении процентов по ипотеке; инвестиционного – при зачислении денежных средств на ИИС. Каждый из этих вычетов так или иначе связан с использованием дохода.

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Преимущества нового подхода очевидны: речь идет как об удобстве обращения за вычетом, так и о сокращении времени, уходящего на возврат налога. Если предельный срок стандартной процедуры составляет четыре месяца, то упрощенная процедура сократит камеральную проверку и перечисление денежных средств до полутора месяцев в совокупности. Кроме того, будет исключена вероятность ошибок со стороны самого налогоплательщика, и налоговым органам не потребуется проводить сверку данных, которые он представил. Наибольшую практическую пользу для населения принесет автоматизация процесса получения имущественных налоговых вычетов, поскольку ими пользуются миллионы граждан.

Так, по данным ФНС России, вычеты на покупку и строительство жилья ежегодно заявляют по итогам налогового периода в среднем 3,5 млн налогоплательщиков, а вычеты процентов по ипотеке – примерно 1 млн налогоплательщиков.

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Тем не менее, популярность этого вычета растет, а упрощение условий его получения не только логично ввиду непосредственного участия банка в открытии инвестиционного счета как основания для вычета, но и целесообразно, с точки зрения стимулирования инвестиционной активности населения.

Изменения затронут и социальные налоговые вычеты. Для налогоплательщиков, которые захотят оформить возврат налога через работодателя, достаточно будет подать заявление и подтверждающие документы в налоговую инспекцию, а уже уведомление о подтверждении права на вычет инспекция сама направит работодателю.

То есть гражданину не придется повторно посещать ее для получения уведомления. Сохранение требований в части подачи подтверждающих документов связано с технической стороной вопроса: ввести упрощенный порядок для вычетов этой группы объективно сложнее, поскольку соответствующие операции, в том числе по приобретению лекарств, оплате медицинских и образовательных услуг, взносов на личное страхование, не регистрируются госорганами, в отличие от тех же сделок с недвижимостью, а банки не являются стороной договора, как в случае с ипотекой или инвестиционными счетами.

Для предоставления социальных налоговых вычетов нужно больше сведений, что, в свою очередь, может требовать расширения состава участников информационного обмена.