СМИ США анонсировали ужесточение режима ограничений против России
Пока нам доступны лишь общие характеристики предполагаемых мер, опубликованные в ведущих американских СМИ. Официальные детали обещают появиться в течение дня и будут базироваться на исполнительном указе президента — стандартном для американской правовой системы способа применения санкций. Согласно доступной информации, перечень ограничений будет довольно широким в связи с большим списком «претензий», накопившихся в последние месяцы. В числе предполагаемых санкций преобладают индивидуальные меры против официальных лиц (порядка 30 имен) и непубличных компаний (полдюжины, «halfdozen»), вероятно, вовлеченных в недобросовестные операции. Однако ключевым ограничением может стать запрет американским инвесторам на покупку рублевого суверенного госдолга на первичном рынке (формально, на покупку у органов госуправления, включая Минфин, Банк России и ФНБ), выпущенных после 14 июня 2021 года.
Всего один день эйфории вчера может смениться неделями волатильности и болезненной переоценки. Несмотря на то, что иностранные инвесторы не были активны на первичном рынке в последние месяцы, санкционный режим может привести к принудительному сокращению части позиций и репатриации средств со вторичного рынка. Соответственно, и для доходностей ОФЗ, и для пары USD/RUB открываются значительно более высокие уровни. Мы исходим из предпосылки, что панические продажи гособлигаций и рубля не оправданы, так как со стороны Минфина и Банка России могут быть включены дополнительные стабилизационные механизмы, призванные сгладить финансовые условия для локальных инвесторов.
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