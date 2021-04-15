Рубль с открытия устремился вниз, нивелировав рост нескольких предыдущих сессий. Данное движение было вызвано сообщениями зарубежных СМИ о вероятном объявлении сегодня США новых антироссийских санкций.

Правда, кроме мер против нескольких десятков физических и юридических лиц, запрет на покупку рублевых гособлигаций касается только первичного размещения, а не вторичного обращения.

Поэтому рубль после старта основной сессии существенно сократил потери. В целом исчезновение санкционной неопределенности может выступить долгосрочным драйвером роста рублевых активов.

Мировые рынки сегодня продолжили повышаться, ускорив рост утром. Фьючерсы на американские индексы отыграли провал, произошедший вчера вечером на фоне заявления главы ФРС о том, что регулятор приступит к сокращению программы выкупа активов задолго до начала повышения процентных ставок. Правда, нефть после утреннего роста откатилась от месячной вершины.

Развивающиеся валюты в начале дня активно снижались из-за роста доллара, но затем он вернулся к нисходящей динамике, обновив месячный минимум к корзине ключевых валют (индекс доллара). Благодаря этому сектор продемонстрировал быстрое восстановление, многие представителей вышло в хороший плюс. Правда, во второй половине дня доллар устремился вверх, но это не помешало большинству развивающихся валют продолжить рост.

Российский долговой рынок возобновил снижение из-за санкционного негатива. Индекс гособлигаций RGBI испытал резкую просадку, нивелировав почти весь мощный импульс роста предыдущей сессии.

Вслед за коррекционным укрепление рубль возобновил снижение, однако в середине сессии совершил рывок вверх, отыгрывая факт официального объявления американских санкций, параметры которых соответствовали ранее появившейся информации СМИ.

Нефть корректирует восходящее движение

К закрытию предыдущей сессии нефть существенно откатилась от новой месячной вершины, корректируя мощное восходящее движение. Оно было спровоцировано позитивными данными Минэнерго. Сегодня котировки возобновили рост, символически переписав месячный максимум, но утром сдали позиции, перейдя затем к консолидации. Сейчас Brent прибавляет 0,3% около уровня $66,5.

Нефтяной рынок вернулся к восходящей динамике, получив подтверждение тренда на сокращения запасов нефти и увеличение спроса, приведшее к снижению запасов нефтепродуктов. Некоторое давление на котировки оказывает восстановление доллара, произошедшее во второй половине дня.

Доллар устремился вверх

Вслед за негативным стартом американская валюта совершила рывок вверх, однако утром резко снизилась. В результате индекс доллара (DXY) вновь переписал месячный минимум, но затем перешел к быстрому восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом плюсе вблизи значения 91,7 п.

Восходящему импульсу доллара и мировых рынков способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США. Кроме того, количество обращений за пособием по безработице в стране сократилось значительней прогноза.

Пара EUR/USD в первой половине дня пыталась развить восходящее движение, достигнув максимальных с начала марта уровней, но затем стала быстро сдавать позиции. К текущему моменту пара резко отскочила от дневного минимума, теряя 0,1% около отметки 1,197.

Техническая картина

Пара USD/RUB увеличила амплитуду разнонаправленных движений, оставаясь в рамках диапазона 75,22–78,05. До закрытия дневной свечки за его пределами более вероятно сохранение консолидационного характера динамики доллара.