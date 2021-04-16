Европейские фондовые площадки продолжили рост. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,5% и обновил максимумы, британский FTSE 100 снизился на 0,63%, германский DAX вырос на 0,3%, французский CAC 40 — на 0,41%.

Потребительские цены в Германии и Франции в марте выросли на 2% и 1,4% в годовом выражении соответственно. Данные по обеим странам совпали с прогнозами.

Фондовые индексы США уверенно прибавили по итогам дня достигнув рекордных уровней в четверг, при этом Dow Jones впервые в истории закрылся выше отметки в 34000 пунктов. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 1,31% до 12977,7, Dow закрылся на 0,9% выше нулевой отметки, а S&P500 увеличился на 1,11%.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 193 тыс. — до 576 тыс. Неделей ранее число обращений составило 769 тыс. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения числа заявок на прошлой неделе — до 700 тыс.

Уверенным ростом от отметились бумаги группы FAANG: Netflix (+1,7%), Facebook (+ 1,65%) и Alphabet (+1,85%), Amazon (+1,38%), Microsoft (+1,53%) и Apple (+1,87%).

Котировки UnitedHealth прибавили 3,83% после публикации сильных результатов за квартал. по итогам первого квартала чистая прибыль на акцию достигла $5,31 (против $3,72 на акцию годом ранее), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4,37 на акцию. Квартальная выручка компании составила $70,196 млрд. (+9,0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $69,129 млрд. Кроме того компания также повысила свой прогноз прибыли на 2021 финансовый год до $18,10-18,60 с ранее прогнозируемых $17,75-18,25.

Бумаги Nvidia выросли на 4,6% по итогам торгов в четверг после того, как аналитики Raymond James повысили рекомендацию по бумагам до «покупать» с целевой ценой $750 (+23% к текущей цене).

Капитализация Delta Air Lines сократилась на 2,8%. Одна из крупнейших в США авиакомпаний зафиксировала более значительный, чем ожидалось, убыток в первом квартале 2021 года, однако выручка превзошла прогнозы.

Уже после закрытия основной торговой сессии сильный отчет за квартал опубликовал Alcoa, что стало драйвером роста бумаг на 2%. Чистая прибыль на акцию выросла до $0,79 при выручке в $2,87 млрд. Аналитики в среднем ожидали $0,45 при выручке в $2,63 млрд.

В пятницу запланирована публикация индекса потребительских цен в Европе. В США будут опубликованы данные по разрешениям на строительство за март и индекс потребительского доверия от университета Мичигана за апрель. Среди знаковых отчетов стоит отметить публикацию отчета Morgan Stanley.



