Введенные вчера в отношении России санкции оказались не столь болезненными и страшными. Наиболее негативен запрет на покупку российского госдолга американскими инвесторами. Но это ограничение касается лишь первичного приобретения, на вторичном рынке бумаги по-прежнему можно покупать, да и уже имеющиеся бумаги продавать никто не заставляет.

Судя по вчерашнему выступлению Байдена, в ближайшее время новых санкций не планируется. Более того, сложилось впечатление, что Штаты не будут призывать другие государства присоединиться к данным мерам.

А раз так, то ничего серьезного не случилось, тем более для рынка акций. Но теперь санкционные риски уходят с повестки дня, и нужно бы этот фактор начать отыгрывать ростом котировок. Кстати, сегодня нет необходимости и сокращать лонги перед выходными.

Вчера из-за общей нервозности мы пропустили сильный рост фондовой Америки, но ничто не мешает начать компенсировать отставание уже сегодня.

Позитивно смотрим на Сбербанк, одну из самых фундаментально сильных бумаг, которой к тому же сейчас будет помогать временное укрепление рубля. Ждем роста Сбера выше 300 рублей.

Мы уже неоднократно говорили о недооцененности и локальной перепроданности «Роснефти». Вчера во второй половине дня бумага наметила разворот, по итогам суток сумев закрыться в 0,75-процентном плюсе. Сегодня есть все предпосылки для продолжения ее роста.

Нефть, кстати, сумела без особых поводов закрепиться выше сопротивления 65 долларов за баррель и теперь также без наличия серьезных фундаментальных или новостных драйверов вполне может пощупать на прочность отметку 70 долларов. Рост нефти без причин мы видели и ранее.

Поэтому хорошие шансы повысить капитализацию и у других нефтяных компаний, особенно у «Газпромнефти», которая отстает в росте за последние месяцы и от «Роснефти», и от «Лукойла».

Внимательнее стоит быть с черными металлургами. Они вчера перли вверх против всего рынка, но укрепление рубля может спровоцировать небольшую коррекцию в них за счет фиксации спекулятивной прибыли. Среднесрочно бумаги стоит не только держать, но и докупать на просадках.

Последнее утверждение верно и для «Норильского Никеля». Сегодня бумаги поддержит рост мировых цен на никель и платину.

Золото нарисовало «двойное дно» с вершинами в начале и конце марта, и теперь отрабатывает эту разворотную фигуру. Сейчас котировки подошли к зоне сопротивления 1770-1780 долларов за тройскую унцию. Его пробой должен усилить рост. Поэтому и золото, и акции золотодобытчиков стоит пока держать в портфелях.

Что касается рубля, то сегодня с утра он в паре с долларом торгуется на поддержке 76. Не исключен ее пробой с уходом в район 75. Однако особого оптимизма относительно российской валюты мы не испытываем. Снижение положительного сальдо торгового баланса вкупе с продолжающимися покупками долларов и евро в Фонд национального благосостояния неизбежно вызовет ослабление рубля.