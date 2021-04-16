Китайская статистика поддержала нефть
Цены на нефть Brent продолжили рост, достигнув уровней месячной давности — выше 67 долл./барр. Помимо поддержки в виде отраслевых отчетов импульс к росту добавила статистика по Китаю: ВВП в 1 кв. вырос на 18,3%. Однако эти данные — следствие низкой базы, год назад в этот период Китай переживал эпидемию коронавируса. Очевидно, что темпы роста экономики в следующих кварталах будут похуже. Мы продолжаем оценивать текущий рост в нефти как избыточный и ждем разворота к более фундаментально оправданным значениям после исчерпания позитивных настроений инвесторов. Сегодня ждем удержания котировок Brent в зоне 67-68 долл./барр.
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