"Северсталь" отчитается за I квартал 2021 года
Торговая сессия была довольно волатильной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг в преддверии публикации операционных результатов за 1-й квартал 2021 года стали акции Алросы (+3,73%). В число аутсайдеров на фоне закрытия реестра на дивиденд попала компания Русагро (-3,45%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76–77,50.
Северсталь (-3,03%) опубликует операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года. По ожиданиям, компания могла увеличить объемы производства и продаж. Показатели выплавки чугуна и стали прогнозируются на уровне не менее 2,5 и 3,0 млн тонн. Драйверами роста являются высокий спрос и ввод в эксплуатацию нового оборудования. Цена на стальной прокат с начала года выросла на 20% в долларовом выражении. Выручка могла составить $1 900 млн, EBITDA — не менее $760 млн.
X5 Retail Group (+0,17%), цель: 3 150 руб. Компания опубликует операционные результаты за 1-й квартал текущего года. Общая выручка за указанный период могла вырасти на 15%, до 538 млрд руб., при этом выручка онлайн-сегмента могла достичь 9,5 млрд руб. Рост оборота был обусловлен не только развитием продаж через интернет и открытием новых магазинов, но и продовольственной инфляцией. Мы не прогнозируем значительного увеличения рентабельности, но динамика котировок Х5 не отражает улучшения операционных показателей и сильно отстает от рынка. Компания не отмечает существенных фискальных рисков на фоне отмены соглашения по налогам с Нидерландами.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 76,00–77,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3550–3600 пунктов.
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