К концу недели инвесторы на мировых рынках получили повод для возвращения к покупкам, что позволило ведущим индексам вновь обновить исторические максимумы.

Так, в четверг поддержку рисковым активам оказала макроэкономическая статистика по США. Объем розничных продаж в Штатах за март вырос на 9,8% м/м, при ожидавшемся подъеме 5,9%. Первичные заявки на пособие по безработице на предыдущей неделе сократились до 576 тысяч, при прогнозном значении 700 тысяч. Также порадовали инвесторов и данные по индексу производственной активности ФРБ Филадельфии, который вырос в апреле до 50,2 пункта, против ожидавшихся 42 пунктов, что говорит о подъеме деловой активности в секторе. На такой статистике инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно динамики американской экономики в лучшую сторону, что вернуло покупки на рынки. Также фактором поддержки выступила отчетность крупных американских банков. Плюс к этому, отметим продолжающуюся коррекцию в доходностях американских казначейских облигаций. Так, в четверг доходность 10-летних бумаг отступила ниже 1,6%, установив минимумы за месяц.

На таком фоне европейские рынки прибавили в пределах 0,6%, а в США Dow Jones и S&P500 выросли на 0,9% и 1,1%, при этом последний вновь обновил исторический максимум. Также это удалось сделать индексу MSCI Word (+1%). Вновь слабее выглядят развивающиеся рынки – индекс MSCI EM по итогам четверга вырос лишь на 0,3%.

При этом инвесторы продолжают внимательно следить за распространением коронавируса в мире. Сложная ситуация в отдельных странах и регионах сдерживает покупки. В частности, это не позволяет развивающимся рынкам продемонстрировать более уверенную динамику, несмотря на подъем интереса к рисковым активам.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Азиатские площадки прибавляют в пределах 0,9%. Фьючерсы на основные американские индексы перешли в умеренную коррекцию, теряя в пределах 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую динамику, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 67,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий в ходе дня выделим публикацию данных по индексу потребительских цен в Еврозоне и выданным разрешениям на строительство в США.

По итогам четверга индекс МосБиржи снизился на 0,2%. Сегодня, учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских бумагах, что позволит индексу МосБиржи отыграть потери предыдущей сессии и сделать шаг к историческим максимумам, установленным в районе 3600 пунктов. При этом, в случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры, наш рынок попытается переписать максимумы и закрепиться над верхней границей диапазона 3500-3600 пунктов. Отметим, что, учитывая хорошую ситуацию в ценах на нефть, лидером в ходе дня может выступить нефтегазовый сектор.

В четверг доллар и евро выросли к рублю на 0,6% и 0,5% соответственно. Сегодня на утренней сессии рубль укрепляется к основным мировым валютам, отыграв больше часть потерь предыдущего дня, что привело к возвращению пары доллар/рубль в район 76 рублей. В дальнейшем ожидаем попыток продолжения роста в рубле. Снижение санкционных рисков и высокие цены на нефть будут поддерживать национальную валюту. В результате, доллар в ходе торгов может сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля.



