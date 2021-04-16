Ethereum является основным блокчейном, когда речь идет о токенах, токенизации, а также о проектах DeFi. Однако рост популярности связан со своими издержками. Чем больше пользователей и проектов полагаются на Ethereum, тем меньше ресурсов. Ethereum по-прежнему очень ограничен транзакциями в секунду.

Вначале инвесторы могли легко обеспечивать четырехзначную годовую процентную доходность на почти бесконечном количестве активов по привлекательной цене на Uniswap, но возросшая активность в сети Ethereum в конечном итоге привела к неустойчивому скачку платы за газ и серьезной перегрузке сети.

Стремительно растущие цены на газ лишили среднего криптовалютного розничного инвестора возможности участвовать даже в простейших протокольных взаимодействиях, таких как утверждение токена или размещение ставок. Текущие предложения Ethereum не гарантируют быстрого решения этих проблем. Это побуждает инвесторов искать сети, не основанные на Ethereum.

По мнению аналитиков криптовалютной биржи KickEX, где недавно TRX стал доступен к торговле, скачки в динамике стоимости газа Ethereum совпадают с ключевыми стадиями развития криптоиндустрии.

Первый скачок произошел в конце 2017 года с успехом ICO. Первоначальные предложения монет остаются деятельностью по выпуску вновь созданных токенов на Ethereum и их продаже сообществу. Летом 2017 года проводились сотни ICO в неделю.

Второй скачок стоимости произошел вскоре после того, как летом 2018 года был запущен революционный проект Cryptokitties. По мере того, как шумиха вокруг Cryptokitties пошла на убыль, снизились и сборы на газ.

Текущий скачок стоимости начался в конце 2020 года и прежде всего связан с ростом DeFi.

Пока у Ethereum есть ограничения, то подобные ценовые всплески будут повторяться. Это может измениться с Ethereum 2.0, целью которого является управление несколькими тысячами транзакций в секунду.