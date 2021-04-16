В четверг нефтяные котировки продолжили рост предыдущего дня и закрыли торги чуть выше уровней среды. Стимулом для роста стал позитивный сентимент, сформировавшийся после синхронного повышения прогнозов по спросу от МЭА и ОПЕК, а также сильная статистика по розничным продажам в США. Индекс доллара США, стабильно снижавшийся с начала месяца, в четверг немного подрос, сдерживая оптимизм по нефти.

Несмотря на позитивные настроения рост цен в среднесрочной перспективе может быть ограничен увеличением поставок со стороны стран ОПЕК+. В начале апреля альянс нефтепроизводителей принял решение увеличить добычу на 0,6 млн б/с в мае, 0,7 млн б/с в июне и 0,85 млн б/с в июле. В совокупности к 1 августа производство альянса может вырасти на 2,1 млн б/с.

Дополнительное предложение также может прийти из Ирана, где добыча растет уже три месяца на фоне надежды на успех в переговорах с США и отмену санкций в отношении нефтегазового экспорта из республики. Потенциал увеличения иранской добычи достигает 1,5 млн б/с. Ситуация может разрешиться уже в этом году.

В США уровень добычи остается стабильным, но буровая активность уверенно растет. Сегодня Baker Hughes опубликует актуальные данные по числу буровых установок, по которым можно будет судить о сохранении этой тенденции. Со временем более активное бурение выльется в рост добычи, хотя актуальные прогнозы от Минэнерго США пока не предполагают существенного роста в 2021 г.

Фьючерсы на Brent по итогам четверга закрыли торги вблизи отметки $67 за баррель. Техническая картина указывает на потенциал дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. При благоприятном фоне на следующей неделе мы можем увидеть попытку преодоления круглой отметки $70 за баррель. Дальнейшая динамика может зависеть от косвенных индикаторов спроса. Сомнения в том, что рост потребления сможет компенсировать увеличение добычи ОПЕК+, могут привести к новой волне снижения. Первой целью коррекции будет отметка $60.