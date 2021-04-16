Сектор российских еврооблигаций: риск-премия немного возросла. Санкционные вихри, захлестнувшие вчера российские рынки (США ввели санкции на первичный рынок ОФЗ), не позволили отечественным евробондам поучаствовать в мини-ралли на долларовых рынках ЕМ, спровоцированном снижением доходности UST. Суверенные кривые Турции, Бразилии, Мексики сбросили по доходности около 10 б. п. Российская кривая не изменила своего положения по итогам дня, ценовая амплитуда в сегменте корпоративных выпусков не превысила полфигуры.

Сектор ОФЗ: санкционные риски не уменьшились. Событием дня для нас стало даже не столько объявление санкций, сколько реакция на них рынка. Да, цены на ОФЗ с фиксированными купонами снизились (в среднем на 20-30 б. п., хотя падение дальних бумаг составило почти фигуру), но говорить о каких-то панических распродажах явно не приходится. Минфин РФ выступил с заявлением, согласно которому размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений тех ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты. ЦБ РФ также выступил с заявлением, что держит руку на пульсе. Основные последствия объявленных вчера санкций касаются, на наш взгляд, двух аспектов. Первый состоит в том, что нерезиденты могут начать сокращать свои текущие портфели в ОФЗ. А второй касается того, что санкции на «первичку», как мы понимаем ситуацию, – это отнюдь не финальный аккорд в пакете санкционных мер против российского долга. Можно предположить, что следующими шагами администрации США потенциально могут стать ограничения против вторичного рынка еврооблигаций и ОФЗ, что повлечет за собой полный выход нерезидентов из российских долговых бумаг. Таким образом, говорить о каком-то снижении санкционных рисков не приходится.