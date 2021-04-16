За общим геополитическим шумом как-то незаметно на этой неделе прозвучали комментарии от руководителей ФРС США и Европейского ЦБ. Несмотря на разницу в экономической ситуации, монетарные регуляторы в Европе и США серьезно рассуждают о процессе сворачивания сверхстимулирования, речь идет о пандемической программе ЕЦБ PEPP и о программе количественного смягчения ФРС США в 120 млрд долларов в месяц.

Общий подход на данный момент такой: прежде, чем повышать процентные ставки, необходимо постепенно начать сворачивать программы по покупке активов. В Европейском ЦБ консенсус уже сложился, начало сворачивания PEPP намечено на июль этого года, а закончить процесс они должны в марте 2022 года. В ФРС пока идут «философские» рассуждения на эту тему, но подход такой же – сначала надо свернуть QE.

Можно предположить, что сворачивание этих программ начнется примерно в одно время, этим летом. Думаю, что на июньском заседании в ФРС США должны анонсировать предстоящее уменьшение объема QE. Если ФРС ежемесячно будет сокращать программу количественного смягчения, допустим, на 10 млрд долларов, то, как раз через год, летом 2022 года они закончат сворачивание и тогда станет актуальным вопрос о повышении ставки рефинансирования.

В общем, «малина» с морем ликвидности для инвесторов заканчивается. Придется глубоко разбираться в рынке, чтобы понять, какие активы нужно покупать, а какие нужно обходить стороной.