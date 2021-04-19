Очередная неделя роста на западных площадках
Европейский фондовый рынок в пятницу закрылся на рекордном уровне, рост за неделю довел серию роста до семи недель подряд. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,8%. Германский DAX достиг исторического максимума. Британский FTSE 100 закрылся на самом высоком уровне за год. По итогам недели DAX+1,48%, CAC +1,91%, FTSE 100 +1,5%.
В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как солидные квартальные результаты компаний и усилившиеся ожидания быстрого восстановления глобальной экономики продолжали оказывать поддержку рынку акций. Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +1,19%, S&P +1,38%, Nasdaq +1,09%.
Данные университета Мичигана показали, что настроения потребителей в США повысились до годового максимума в начале апреля на фоне ускорения экономического роста. предварительный индекс потребительских настроений вырос до 86.5 в первой половине этого месяца с окончательного значения 84,9 в марте. Экономисты прогнозировали рост индекса до 89,6.
Основное внимание частников рынка на предстоящей неделе будет сконцентрировано на сезоне отчетности, однако стоит отметить и ряд других событий. В среду министр финансов Джанет Йеллен подчеркнет важность устойчивого финансирования на конференции, организованной Институтом международных финансов. В четверг и пятницу президент Джо Байден проведет саммит лидеров по изменению климата. В четверг в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а позднее состоится пресс-конференция ЕЦБ.
В понедельник в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. Во вторник Франция представит индекс потребительских цен за февраль, а Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за март. В четверг еврозона представит индикатор потребительской уверенности за апрель. В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель. В США стоит отметить публикацию изменения первичных обращений за пособием по безработице в четверг.
На неделе все внимание будет сосредоточено на финансовых отчетах компаний. Среди интересных отчетов стоит выделить Coca-Cola, IBM, United Airlines, Johnson & Johnson, Schlumberger, Netflix, Intel, Southwest Airlines Co, American Airlines Group, AT&T, Verizon, Procter & Gamble, American Express, Lockheed Martin, Abbott Laboratories, Freeport-McMoRan.
Рекорды индексов не раз обновлялись на протяжении прошедшей недели. Несмотря на то, что периодически волатильности рынку добавляет рост доходности казначейских облигаций, на более длительном временном горизонте американский рынок настроен все-таки на рост.
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