В рамках предстоящей недели можно выделить несколько факторов, которые способны оказать влияние на настроения на мировых рынках.

Так, инвесторы продолжат следить за динамикой распространения коронавируса. Сложная ситуация в отдельных странах и регионах будет приводить к переоценке игроками темпов восстановления мировой экономики, что как минимум, сдержит покупки в рисковых активах, а как максимум, на перегретых рынках может стать поводом для фиксации прибыли по длинным позициям и привести к коррекционному снижению.

Также рынки продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий и долларовых ставок. В рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила ниже отметки 1,6%, показав минимумы за месяц. В случае продолжения коррекции в доходности облигаций, покупки в рисковых активах получат поддержку.

Из скудного потока макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим блок предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также статистику по рынку жилья США. Плюс к этому, на предстоящей неделе пройдут заседания ЕЦБ и Банка России. Также важным фактором станет набирающий обороты сезон отчетностей компаний в США, результаты которых могут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и на рынки в целом.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как нейтральные. Разнонаправленную динамику демонстрирую азиатские площадки. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу и установления новых исторических максимумов, снижаются в пределах 0,3%. На рынке энергоносителей наблюдается умеренное преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,2%, торгуясь в районе 66,7 доллара за баррель.

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,8%, вплотную подойдя к историческим максимумам. Сегодня с утра, учитывая внешний фон и сохранение актуальности геополитического фактора, ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, в результате чего индекс МосБиржи удержит позиции в районе 3600 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры покупки в российских акциях активизируются, в результате чего наш рынок может попытаться обновить исторические максимумы, установленные в районе 3602 пунктов.

По итогам пятницы доллар снизился к рублю на 0,7%, евро потерял 0,6%. Сегодня на утренней сессии рубль вновь находится под давлением, в результате чего пара доллар/рубль вернулась в район 76 рублей. В дальнейшем ожидаем стабилизации американской валюты в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля. При этом в рамках предстоящей недели, в случае снижения геополитической напряженности, рубль в паре с долларом может попытаться выйти вниз из данного коридора.