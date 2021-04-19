Похоже, что недолго мы радовались снижению политической напряженности. Новые риски в любой момент могут начать пагубные действия на российские акции и рубль.

В выходные разразился очередной шпионский скандал, на этот раз с бывшей до недавнего времени вполне лояльной Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 г. Чехи выслали 18 наших дипломата, мы — 20 чешских. Но гораздо опаснее, что вопрос о действиях российских спецслужб будет поднят на саммите министров стран Евросоюза. Нетрудно догадаться, какой вердикт они вынесут.

Чуть ранее Штаты очень болезненно отреагировали на зеркальную высылку их дипломатов и отправку американского посла «на консультацию» в Вашингтон, заявив, что этими действиями Россия усиливает конфронтацию.

Россия перебросила корабли и авиацию в Черное море для «учений», на что Великобритания отправила туда свои корабли для «поддержки Украины».

В общем ситуация вновь складывается тревожной. Покупки делать страшно, но очень хочется.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи говорит о том, что неплохо бы переписать исторический максимум. Целью роста является район 3650 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. При этом индикатор уверенно держит линию поддержки среднесрочного восходящего тренда, которая сейчас проходит чуть выше 3500 пунктов.

Внешний фон сегодня с утра можно назвать нейтральным. Фондовая Азия завершила торги преимущественно в «зеленой» зоне. Слабо снижаются американские фьючерсы. Зато растут промышленные и драгоценные металлы за исключением никеля и серебра. Треть процента теряет нефть, но это спекулянты традиционно в первой половине понедельника отыгрывают пятничную статистику по росту буровой активности в Штатах.

Так что откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом, но к возобновлению распродаж в любую минуту нужно быть готовым. Особенно это касается сильно перекупленных в последние дни прошлой недели бумаг черных металлургов. Среднесрочным инвесторам стоит сохранять их в портфеле, поскольку в любом случае в ближайшее время они будут дороже.

Из бумаг на сегодня нам больше всего нравится Сбербанк и «Роснефть», которым нужно бы отыграть предыдущее снижение.

В пятницу пара доллар-рубль начала разворот вверх от несильной промежуточной поддержки 75,3. Сегодня на утренних торгах падение рубля ускорилось: российская валюта теряет к доллару около 0,7%. Пока длинные позиции по паре выглядят перспективнее и уж точно безопаснее.