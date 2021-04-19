Предыдущая торговая неделя завершалась на российском рынке акций в шаге от исторических максимумов по индексу Мосбиржи. Его котировки поднялись в район 3600 п.

Пока геополитические риски немного отступили, инвесторы активизировались, отыгрывая накопленное в последние недели отставание от ключевых западных площадок и в целом позитивной конъюнктуры на сырьевых площадках. Учитывая, что новые санкции США оказались не столь жесткими, как многие опасались, это приводит к сокращению геополитического дисконта в рублевых активах, способствуя их росту.

По индексу Мосбиржи в пятницу был практически достигнут первый обозначенный ранее целевой ориентир 3600–3620 п. Высоки шансы на его преодоление в перспективе ближайших недель. Возможно, что это произойдет уже в начале текущей неделе при спокойном внешнем фоне. В таком случае следующая зона сопротивления сместится в сторону 3690–3700 п.

Лучше рынка в прошлую пятницу выглядели представители металлургического и финансового секторов. Нефтегазовый индекс заметно отстал. Сегодня эта ситуация может поменяться. Стоимость барреля нефти в рублях остается на комфортных высоких уровнях: 5030 руб. — это на 41% выше среднего значения за последние 12 месяцев.

Консервативный взгляд участников сохраняется по отношению к энергетикам и телекоммуникационному сектору. Ориентированные на внутренний рынок эмитенты не пользуются повышенным спросом. Так, соотношение отраслевого индекса электроэнергетики к индексу Мосбиржи сейчас опустилось до минимумов за пять лет, телекоммуникаций — до минимума за всю историю.

Индекс гособлигаций (RGBI) отыграл снижение предыдущей сессии, обусловленное введением санкций. Доходности длинных ОФЗ начали активно снижаться. На мой взгляд, эта тенденция еще не завершена.

В паре USD/RUB сохраняется пространство для дальнейшего снижения. Ближайшая цель расположена на 75–75,3. В среднесрочной перспективе потенциал снижения еще ниже. Причин для устойчивого ослабления рубля не наблюдается. Уровни 77–78 за доллар при прочих равных выглядят фундаментально завышенными.

Американский индекс S&P 500 завершал прошлую неделю очередным обновлением рекордных отметок. Рост продолжается четыре недели подряд. Уровень технической перекупленности на дневном графике сейчас максимальный за последние полгода. Перегретость рынка в ближайшей перспективе может привести к переходу в фазу боковой консолидации. Следующие уровни сопротивления расположены около 4220 п., всего на 0,8% выше текущих значений.

Ключевым драйвером на рынке США остается сезон корпоративной отчетности. К текущему моменту результаты опубликовало 9% компаний из индекса S&P 500. 81% эмитентов превысили прогнозы аналитиков по размеру прибыли на акцию (EPS) и 84% — по выручке. Учитывая опыт прошлых лет, сложно сомневаться, что эта тенденция с выходом остальных отчетов будет кардинально меняться.

Высокая перекупленность отмечается и по глобальному индексу MSCI ACWI. На месячном графике текущего уровня перегретости не было последние три года.

Сегодня с утра нефтяные котировки снижаются до $66,3 по Brent, что отчасти можно списать на пятничную статистику Baker Hughes о росте числа активных буровых установок в США. Однако масштаб падения совсем незначительный относительно прироста прошлой недели. Так что акции российских нефтяников имеют шансы на рост.

Благоприятна картина складывается на рынке золота. Пока котировки драгметалла остаются выше области $1760–1770, наверху актуальны цели в районе $1815–1825. Соответственно в краткосрочной перспективе уверенно могут выглядеть и акции золотодобывающих компаний (Полиметалл, Полюс, Петропавловск).

В фокусе

Распадская (+15,9%). Акции подскочили на фоне новостей о возможном выделении угольных активов Evraz, консолидированных на базе Распадской. Совет директоров Evraz считает, что потенциальное выделение Распадской может создать значительную долгосрочную стоимость для обеих компаний.

Северсталь (+6%), НЛМК (+4,9%) и ММК (+5,1%). Прошлая неделя завершалась ускорением ралли в акциях черной металлургии. Все три бумаги переписали исторические максимумы и в моменте выглядят перегретыми. Несмотря на позитивную ценовую конъюнктуру на рынке стали, в акциях может пройти коррекция в любой момент без появления какого-то фундаментального повода, а исключительно из-за фактора технической перекупленности.

МТС (+1,9%). Компания объявила неожиданно высокие дивиденды — 26,51 руб. на акцию. С учетом байбэка на 15 млрд руб. эта сумма выглядит завышенной и намекает на гораздо более скромные выплаты во II полугодии. В то же время высокие дивиденды — позитив для акций АФК Системы, которые также могут быть поддержаны предстоящим IPO Segezha Group.

Ростелеком. Сегодня состоится заседание совета директоров, в повестке которого значатся вопросы о стратегии на 2021-2025 гг. и дивидендной политике компании. В последние годы Ростелеком платил по 5 руб. на акцию.

Группа Эталон в понедельник опубликует операционные результаты за I квартал. Компания также проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.

Заседание ЦБ РФ. В эту пятницу регулятор в любом случае примет решение о повышении ключевой ставки. Вопрос лишь в размере шага. Это может быть 25 или 50 п.п. Устойчивого замедления инфляции пока не наблюдается, хотя и появляются первые признаки стабилизации ситуации, поэтому в целом макростатистика располагает к шагу в 50 п.п.

Наблюдающийся характер инфляционного давления подтверждает целесообразность возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике, предполагающей нахождение ключевой ставки в диапазоне 5-6% при целевой инфляции в 4%.

В последние несколько заседаний реакций рубля и рынка акций на решения Банка России оказывается преимущественно нейтральный. Регулятор заранее выстраивает коммуникацию, готовя рынок к своим решениям. Даже если ставку повысят на 50 п.п., то это едва ли вызовет всплеск спроса на рубль. Ведь в любом случае траектория заранее известна, и на среднесрочном горизонте ЦБ все равно бы поднял ставку к этому значению.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу еще немного выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $66,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы.



