Риски локдаунов в Азии негативно влияют на нефть
Цены на нефть в конце недели оставались стабильны на нейтральном информационном фоне. Данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 344 уст. (+7 уст.), в то время как в Канаде продолжается сезонное снижение (-2 уст. до 17 уст.). Число газовых установок в США составило 94 уст. (+1 уст.)
Аналитики Goldman Sachs не прошлой неделе опубликовали прогноз, согласно которому общее количество буровых установок в США вырастет в среднем до 480–500 буровых к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.).
Динамика буровых установок является опережающим индикатором уровня добычи. С сентября 2020 г. показатель стабильно растет. Дальнейшее расширение буровой активности может привести к росту американской производства нефти в будущем.
Сегодня с утра на рынке нефти прослеживаются тревожные настроения. По итогам выходных в ряде стран азиатско-тихоокеанского региона наблюдается всплеск коронавирусной инфекции, из-за чего возросла вероятность новых локдаунов. Новые ограничения могут негативно сказаться на спросе.
Высокие темпы заражений отмечаются в Индии, третьем импортере нефти в мире, где в воскресенье было зафиксировано более 260 тыс. новых случаев COVID-19. Гонконг уже объявил о приостановке полетов из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля на две недели. Также опросы Reuters говорят о том, что очередной раунд локдаунов может запустить Япония.
С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом техническая картина показывает наличие горизонтальной коррекции после скачка роста в середине прошлой недели. Иными словами, панических распродаж пока не наблюдается. Рынок рассчитывает, что сезонный рост спроса на бензин позволит пройти II квартал без потрясений.
В случае ухода ниже $66 котировки могут найти поддержку уже в районе зеркального уровня $65,5 за баррель, где покупатели попытаются перехватить инициативу. Дальнейшие перспективы будут зависеть от рыночных индикаторов, указывающих на состояние спроса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210419/833491002.html