Цены на нефть в конце недели оставались стабильны на нейтральном информационном фоне. Данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 344 уст. (+7 уст.), в то время как в Канаде продолжается сезонное снижение (-2 уст. до 17 уст.). Число газовых установок в США составило 94 уст. (+1 уст.)

Аналитики Goldman Sachs не прошлой неделе опубликовали прогноз, согласно которому общее количество буровых установок в США вырастет в среднем до 480–500 буровых к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.).

Динамика буровых установок является опережающим индикатором уровня добычи. С сентября 2020 г. показатель стабильно растет. Дальнейшее расширение буровой активности может привести к росту американской производства нефти в будущем.

Сегодня с утра на рынке нефти прослеживаются тревожные настроения. По итогам выходных в ряде стран азиатско-тихоокеанского региона наблюдается всплеск коронавирусной инфекции, из-за чего возросла вероятность новых локдаунов. Новые ограничения могут негативно сказаться на спросе.

Высокие темпы заражений отмечаются в Индии, третьем импортере нефти в мире, где в воскресенье было зафиксировано более 260 тыс. новых случаев COVID-19. Гонконг уже объявил о приостановке полетов из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля на две недели. Также опросы Reuters говорят о том, что очередной раунд локдаунов может запустить Япония.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. При этом техническая картина показывает наличие горизонтальной коррекции после скачка роста в середине прошлой недели. Иными словами, панических распродаж пока не наблюдается. Рынок рассчитывает, что сезонный рост спроса на бензин позволит пройти II квартал без потрясений.

В случае ухода ниже $66 котировки могут найти поддержку уже в районе зеркального уровня $65,5 за баррель, где покупатели попытаются перехватить инициативу. Дальнейшие перспективы будут зависеть от рыночных индикаторов, указывающих на состояние спроса.



