Общий взгляд

Неожиданное объявление президентом США санкций против российского госдолга спутало все карты инвесторам на прошедшей неделе. Ведь начиналось все достаточно благоприятно – мировые рынки росли, нефть держалась стабильно, а в среду и вовсе заметно подросла, а, главное, руководители России и Америки провели продуктивный телефонный разговор, договорившись о личной встрече. Последняя, казалось, была уже не за горами, а Австрия даже успела предложить свою помощь в организации переговоров.

На этом фоне рынок акций уверенно рос, а отечественная валюта резко укрепилась по отношению к другим мировым валютам.

Однако, сразу после объявления санкций, предполагающих пока лишь запрет на приобретение новых выпусков российских гособлигаций, рубль стремительно спикировал вниз. Но пребывать в числе аутсайдеров ему предстояло недолго – президент Байден тут же сделал оговорку, что введенные санкции, как он надеется, не будут расширяться, что он готов к личной встрече с Путиным и не собирается ничего отменять, да и вообще – США и Россия должны дружить и сотрудничать.

Неудивительно, что наша валюта мгновенно не просто вернулась на прежние уровни, но и превзошла их. Да и фондовые площадки, поддерживаемые мощным ростом на рынках западных, возобновили подъем.

Позже, правда, оптимизм инвесторов несколько поостыл, и рубль снова стал проседать, но уже не столь стремительно и глубоко, как в момент объявления санкций.

Фондовый рынок

Как было отмечено выше, наши фондовые рынки темпераментно отреагировали на введение санкций в отношении России, но влияние этой новости оказалось весьма кратковременным. Напор оптимизма, создаваемый внешним фоном (а западные рынки что ни день, то ставили новые рекорды), и в большинстве своем хорошие корпоративные новости позволили отечественным фондовым площадкам завершить неделю вполне достойно. Что касается рынков самой Америки, то бал там сейчас правит корпоративная отчетность, и данные представленные некоторыми компаниями, включая ведущие банки, оказались определяющими для рынков: по итогам пятничной сессии Dow Jones вырос на 0,48% (34.200,67 п.), индекс S&P 500 поднялся на 0,36% (4.185,47 п.), а Nasdaq прибавил 0,10% (14.052,34 п.). В лидерах роста индекса широкого рынка оказались бумаги PPG Industries (+8,73%), Alexion (+3,90%), Sherwin-Williams Co (+3,80%), Wells Fargo&Co (+3,79%) и DR Horton (+3,57%). Сильней остальных снижались State Street (-7,03%), Bank of NY Mellon (-4,04%), EOG Resources (-3,19%), Marathon Oil (-2,86%) и Morgan Stanley (-2,76%).

Отечественные фондовые площадки на прошедшей неделе хотя и испытали определенный стресс из-за введения санкций, но в целом смотрелись тоже очень хорошо. В конце концов, те ограничения, что введены, существенной угрозы российской финансовой системе пока не несут. У нас весьма незначительный объем госдолга (всего 14,6% относительно ВВП) и даже с учетом перспектив его увеличения до 21% в ближайшее время, цифра эта пока совсем не опасна. Доля нерезидентов среди держателей нашего госдолга последнее время стабильно убывает (с еще недавних 35% до уже 20%) и, соответственно, влияние любых действий со стороны иностранных кредиторов продолжает снижаться. Кроме того, как показал опыт предыдущего года, Минфин достаточно успешно заимствует на внутренних рынках.

Так, общий объем размещенных в 2020 году ОФЗ составил 5 279,277 млрд руб., что на 129,5% превысило первоначальный план заимствования и на 153,5% результат 2019-го года. И даже если будет наблюдаться достаточно быстрый выход нерезидентов из наших гособлигаций, это лишь добавит к имеющейся доходности премию в 0,5 – 1,0%. А, принимая во внимание то обстоятельство, что в 2021-м году объем заимствований планировался почти вдвое меньше того, что был в 2020-м, российские покупатели и легко выкупят те объемы бумаг, из которых, возможно, будут выходить нерезиденты, и возьмут то, что будет предлагаться на первичном размещении. В итоге пятница завершилась достаточно мощным подъёмом, выведя наши фондовые индексы почти на рекордные уровни: "рублевый" индекс МосБиржи прибавил в течение дня 0,84%, завершив торги на отметке 3598,44 п., а "долларовый" РТС за счет быстрого укрепления рубля вырос на 1,51%, остановившись на уровне 1497,05 п.

Сырьевые рынки

В отсутствие значимых новостей со стороны ОПЕК+ при на довольно спокойном пока геополитическом фоне стоимость энергоносителей сейчас в наибольшей степени реагирует на данные по динамике изменения запасов. Статистика Минэнерго США, опубликованная 14 апреля, показала довольно заметное снижение за неделю запасов сырой нефти: с 3,522 млн барр. до —5,899 млн барр., при том, что эксперты и вовсе ждали увеличения до —2,889 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге выросли с —0,735 млн барр. до 0,346 млн барр. На этих новостях стоимость североморской BRENT взлетела сразу с 64,4 долл/барр. до 66,8 долл/ барр, а легкая техасская WTI мгновенно подорожала с 61,0 долл/барр. до 63,5 долл/барр. Впрочем, этим подъем и ограничился – достаточно быстро цены на углеводороды консолидировались в боковом движении и по сию минуту пребывают в достаточно узком боковом коридоре, не спеша его покидать. По состоянию на 7:30 мск. BRENT торгуется по 66,52 долл/барр., а WTI стоит 63,02 долл/барр.

Рубль

Российский рубль, покатавшийся на прошедшей неделе на "американских горках", к сегодняшнему утру стал чуть-чуть терять в цене по отношению к ведущим мировым валютам. Несмотря на то, что Байдену удалось сразу после объявления санкций смягчить (хотя бы на словах) свою позицию, продемонстрировав готовность к диалогу, ситуация все же остается еще весьма далекой от позитивной.

Да и вообще, думается, что своим неожиданным заявлением о готовности сотрудничать с Россией и нарочито подчеркнув, что считает нашу страну великой державой, он в какой-то мере перехватил инициативу, не дав возможности Кремлю нанести ответный удар (хотя бы на словах) в виде угроз денонсации каких-то договоров, отказа от личной встречи президентов или иных действий, относящихся к контрвыпадам. Высылка дипломатов? Ну, это ж обычное дело. Не последних же высылают – еще найдем. И мы, и они.

Так что возврат рубля практически на те же уровни, где он был после телефонного разговора глав двух держав, вполне понятен.

К тому же начинается налоговый период, который в любом случае окажет определенную поддержку российской валюте. В итоге пока все выглядит достаточно стабильно. По состоянию на 7:45 мск. на рынке FOREX доллар торгуется по 76,105 рублей, а евро стоит 90,998 рублей.

Перспективы

Значимой макроэкономической статистики сегодня будет очень мало. По сути, все действительно интересно уже случилось – Япония отчиталась по внешнеторговым операциям (весьма, к слову, позитивно) и динамике объемов промышленного производства, темпы которых выросли с —2,1% до —1,3%, а Австралия представила данные по продажам нового жилья (там и вовсе взлет с 22,9% до 90,3%). В России в течение дня Группа "Эталон" опубликует операционные результаты за 1К2021, пройдут заседания Советов директоров "Газпрома", "Роснефти" и "Ростелекома".

По состоянию на 8:50 мск. фьючерсы на ведущие мировые индексы снижаются торгуются разнонаправленно и не сильно уйдя от нулевых отметок. В Азиатско-тихоокеанском регионе торги проходят в основном в позитивном ключе: японский Nikkei 225 прибавляет 0,13%, китайский Shanghai растет на 1,44%, Hang Seng поднимается на 0,81%, корейский KOSPI прибавляет 0,33%, австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на скромные 0,18%.

Индия выглядит откровенно провально: Бомбейский BSE Sensex обвалился на 2,40%, а Мумбайский Nifty 50 упал на 2,25%.