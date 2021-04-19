ОФЗ: рынок восстановился, "переварив" санкции
В пятницу длинные ОФЗ снизились в доходности примерно на 10–12 бп, среднесрочные – на 15–18 бп. 10-летний ОФЗ-26235 (YTM 7,1%) подорожал на 0,7 пп, 6-летний ОФЗ-26234 (YTM 6,5%) – на 0,5 пп. Спред на отрезке 5–10 лет вырос на 5 бп, до 45 бп. Торговая активность немного уменьшилась, но все равно осталась высокой – оборот торгов в сегменте ОФЗ на Мосбирже составил 55 млрд руб. против 29,1 млрд руб. в среднем на предыдущей неделе. Динамику рынка в основном определил сильный локальный бид. Настроения же нерезидентов на протяжении дня менялись: покупки (хотя и довольно скромные) первой половины дня с открытием торгов в США сменились продажами. В контексте облигаций стран EM ОФЗ в пятницу вошли в число лидеров, как и длинные выпуски Бразилии, опустившиеся в доходности на 20 бп, и 10-летние выпуски Индонезии и Турции, которые снизились в доходности на 8–9 бп. В то же время доходности длинных бумаг Мексики, напротив, выросли на 9 бп.
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