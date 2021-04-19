Повышение ставки в ближайшую пятницу на 25 бп до 4.75% является базовым сценарием для нас. Во-первых, геополитическая повестка в моменте не привела к резкому росту риск-премии в активах, наоборот, позволив им скорректироваться после пары напряженных недель. Во-вторых, инфляция все же отступила от пиковых уровней (5.8% г/г в марте) и по данным недельной статистики сместилась к 5.5% г/г в середине апреля.

Выбирая между доступными вариантами – 0 бп /+25 бп/ +50 бп – акцент бесспорно будет смещен в пользу «ястребиных» опций из-за остаточных внесезонных инфляционных процессов в различных компонентах потребительской корзины. Выбор осложняется тем, что оживление потребительского спроса пока подкрепляется косвенными признаками (производство в отраслях, нацеленных на конечный спрос, заметно ускорилось в марте), а статистика по обороту розничной торговли будет опубликована лишь 20 апреля. Мы руководствуемся тем, что сильная статистика одного месяца не гарантирует устойчивой траектории, особенно на горизонте 9-12 месяцев, когда влияние текущих изменений ключевой ставки на инфляцию достигнет максимальной эффективности. Поэтому поступательные повышения ключевой ставки более оправданы.

Конечно, обновление прогнозов Банка России имеет ключевое значение для дальнейшей траектории ключевой ставки. Однако регулятор уже неоднократно смещал акценты в сторону проинфляционнх рисков, поэтому кардинальных изменений предпосылок мы не ожидаем.