В момент, когда мировая повестка все больше сосредоточена на восстановлении экономики, для российских финансовых активов эта неделя, вероятно, будет турбулентной.

Morgan Stanley ожидает, что Банк Росси снова примет "ястребиное" решение

Мы также ожидаем на этой неделе много важных событий внутри самой России. В среду со своим Посланием Федеральному собранию выступит президент Путин; в этом году оно должно совпасть с новой протестной акцией, объявленной сторонниками А. Навального.

Наконец, в пятницу ЦБ РФ объявит свое решение по ключевой процентной ставке, а также впервые опубликует траекторию ставки, предоставив тем самым рынку некоторый прогноз в отношении рисков повышения ставки при негативном сценарии.

В целом, мы сохраняем наш прогнозный диапазон фундаментальной стоимости курса рубля на уровне 70-80 руб./$ на этот год, исходя из предпосылки, что текущий расклад геополитических факторов особенно не изменится.