Предстоящая неделя, вероятно, будет турбулентной для российских рынков
В момент, когда мировая повестка все больше сосредоточена на восстановлении экономики, для российских финансовых активов эта неделя, вероятно, будет турбулентной.
Мы также ожидаем на этой неделе много важных событий внутри самой России. В среду со своим Посланием Федеральному собранию выступит президент Путин; в этом году оно должно совпасть с новой протестной акцией, объявленной сторонниками А. Навального.
Наконец, в пятницу ЦБ РФ объявит свое решение по ключевой процентной ставке, а также впервые опубликует траекторию ставки, предоставив тем самым рынку некоторый прогноз в отношении рисков повышения ставки при негативном сценарии.
В целом, мы сохраняем наш прогнозный диапазон фундаментальной стоимости курса рубля на уровне 70-80 руб./$ на этот год, исходя из предпосылки, что текущий расклад геополитических факторов особенно не изменится.
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