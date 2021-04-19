Индекс цен производителей снова повысился намного больше ожиданий. В пятницу Росстат сообщил, что в марте индекс цен производителей промышленных товаров поднялся на 3,6% месяц к месяцу после роста на 3,5% в феврале. Результат оказался заметно выше ожиданий рынка (консенсус-прогноз Интерфакса был равен плюс 2,2% за месяц) и чуть больше нашей оценки (плюс 3,5%). Таким образом, в марте цены производителей поднялись на 16% год к году против плюс 10,7% месяцем ранее.

Цены на добычу полезных ископаемых продолжают быстро подниматься. В добывающем секторе в марте цены на добычу угля повысились на 10,6% месяц к месяцу, сырой нефти и природного газа – на 9,9%, а на добычу металлических руд – снизились на 0,1%. В целом, цены производителей в добывающем секторе в марте поднялись на 7,1% за месяц по сравнению с ростом на 6,1% в феврале. В обрабатывающей промышленности цены прибавили 2,9% месяц к месяцу после увеличения на 3,1% месяцем ранее. Быстрый рост цен отмечался в производстве кокса и нефтепродуктов, химических веществ, пищевых продуктов, а также в металлургии. При этом во всех остальных секторах цены повышались умеренными темпами. В секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром цены выросли на 0,7% месяц к месяцу после увеличения на 1,9% в феврале. Цены в секторе водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов не изменились после повышения на 0,8% месяцем ранее.

Принимая во внимание резкое торможение рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в марте всего на 0,4% по сравнению с февралем), мы предполагаем, что в апреле темпы роста цен производителей в добывающем секторе заметно снизятся месяц к месяцу. Однако ощутимый повышательный вклад в ценовую динамику здесь внесет значительное подорожание алюминия и меди (на 5,8% и 6,8% за месяц соответственно). Мы также ожидаем дальнейшего увеличения цен производителей в обрабатывающей промышленности (прежде всего в производстве химических веществ). При этом месячные темпы роста цен в металлургии и производстве кокса и нефтепродуктов, по нашему мнению, заметно снизятся. Поскольку в марте средняя температура в Московском регионе была на 5˚C ниже, чем в соответствующем месяце 2020 г., мы считаем, что в ближайшем будущем цены в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром продолжат умеренно повышаться. В целом же, в апреле 2021 г. рост ИЦП, согласно нашим расчетам, составит 2,1%. Таким образом, поскольку в апреле прошлого года цены снизились на 7,2% месяц к месяцу, в текущем месяце годовая инфляция цен производителей ускорится до 25,3%.