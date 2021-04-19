Рубль вновь под давлением внешнеполитических факторов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5075 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,62%, на неделю остались на уровне 4,63%, а на месяц повысились до 4,99%. Рынок постепенно отражает спрос на ликвидность налогового периода.

Кроме того, ожидания по заседанию ЦБ РФ говорят об уверенности большинства участников рынка в повышении ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые допускают изменение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Аргументами в пользу второго варианта выступают факторы внешнеполитического риска, которые требуют от рубля более высокой доходности для обеспечения стабильности курса. На Forex доллар терял свои позиции.

Индекс доллара снижался более чем на 0,5% и торговался ниже 91,10 п. Американская валюта теряла от 0,5% до 0,6% против евро, фунта и японской иены.

Аналогичные потери были против AUD и NZD. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась вблизи 1,58%. Рыночные настроения направлены в сторону ожиданий дальнейшего падения доходностей казначейских обязательств. Для рубля этот праздник пока проходит мимо из-за очередных внешнеполитических осложнений. РФ и Чехия обменялись высылкой дипломатов.

Польша также может ждать ответных действий. Глава европейской дипломатии высказался на счёт ухудшения отношений ЕС и РФ, хотя уже сложно подумать до какой степени они могут ухудшиться. Также присутствуют и другие истории, которые широко освещаются в СМИ.

В любом случае, фон для рубля пока остаётся неблагоприятным, хотя уже нет напряжённости предыдущей недели, когда США объявляли о новых рестрикциях. Вероятно, что постепенно ситуация может успокоиться и план на заход в диапазон 73,0-75,0 за доллар вновь станет актуальным.