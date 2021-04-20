Вчера российский рынок акций в начале торгов чисто символически обновил исторический максимум и сразу перешел к снижению. Внешний фон не благоволил покупкам, но основным поводом для не очень агрессивных продаж послужили все-таки политические риски из-за резко обострившихся отношений с Чехией.

Однако в течение дня конфликт не получил развития: стороны всего лишь обменялись резкими заявлениями. Но, что самое главное, со стороны ЕС мы не услышали особо негативных заявлений и угроз новых санкций. Поэтому зреет мысль, что данный инцидент останется лишь в плоскости двух стран и скоро затухнет. Неприятный осадок остается, но это не очень веский повод для продолжения распродаж.

Сегодня внешний фон благоволит покупкам: после вчерашней небольшой коррекции отрастают американские фьючерсы, но самое главное — продолжается снижение курса доллара к корзине моровых валют. Так, пара евро-доллар подает все признаки закрепления выше 1,20, открыв себе дорогу на 1,214.

Слабость доллара толкает вверх не только фондовые индексы, но и сырьевые товары. Нефть прибавляет процент и подходит к 68 долларов за баррель. Не исключено, что отметка 70 долларов может быть пройдена. На дорожающей нефти стоит обратить внимание на акции нефтяных компаний, прежде всего "Роснефти", которая фундаментально недооценена, является основным бенефициаром повышения добычи нефти Россией с мая этого года, а в последнее время слабо реагировала на рост нефти.

Золото борется за сопротивление 1770-1790 долларов за тройскую унцию. Отставание золота от роста стоимости остальных основных товаров и снижение доллара дает надежду, что данный район будет пройден, что лишь усилит рост драгметалла в дальнейшем. В связи с этим акции золотодобытчиков стоит сохранять в портфелях, а при пробитии сопротивления можно попробовать и нарастить их долю.

Хуже рынка вчера отторговались черные металлурги. Это объяснимо: на политических рисках началась фиксации прибыли по тем бумагам, которые сильно выросли в конце прошлой недели. Пока акции компаний сектора стоит как минимум сохранять в портфелях, а спекулятивно настроенным инвесторам — покупать при первых признаках их нового роста. Это же относится и к "Норникелю".

Очень достойно выглядел вчера Сбер, снизившись лишь на 0,3%. Это говорит о том, что крупные инвесторы, в том числе иностранные, не очень-то испугались «чешского скандала». Так что поход Сбера выше 300 рублей никто пока не отменяет.

Рубль в паре с долларом чуть подрастает на утренних торгах, но борьба за отметку 76 продолжается. В ближайшие дни российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но это не позволит рублю сильно укрепиться.

По-прежнему считаем, что шорты по паре доллар-рубль более опасны и менее перспективны, чем лонги, до тех пор, пока пара не ушла в район 80. Слабость внутренней экономики, снижение сальдо торгового баланса в совокупности с выкупом валюты в ФНБ, а также постоянно появляющиеся политические и санкционные риски будут мешать росту рубля.