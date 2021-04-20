Американские торги завершились снижением индексов. Акции банков были под давлением на фоне снижения доходностей казначейских обязательств. Впрочем, к вечеру доходность по 10-летним обязательствам выросла до 1,60%. Потери в финансовом секторе ограничились на уровне 0,28%.

В технологичных акциях также преимущественно наблюдалась негативная динамика. Сектор упал на 0,88%. Акции Apple поднялись на 0,51% перед презентацией новых продуктов. Бумаги Tesla подешевели на 3,4%. В данном случае сыграла свою роль история с падением курса Bitcoin. Не так давно компания сделала инвестиции в данную валюту в объёме $1,5 млрд.

Кроме того, в Техасе продолжается расследование аварии со смертельным исходом, в которой может быть виноват автопилот Tesla. Бумаги Coca-Cola подорожали на 0,6% после отчётности. Компания превзошла ожидания рынка по прибыли, а также сообщила о восстановлении спроса до показателей перед пандемией.

Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson взлетели на 9,68% благодаря прибыли выше ожиданий. Компания повысила свой прогноз на текущий год и планирует через суд решить проблему с импортными пошлинами в Европе. Худшим сектором стали цикличные товары (-1,14%), а сектор недвижимости (+0,29%) оказался единственным в плюсе.