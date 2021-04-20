Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках смещаются в сторону более оптимистичных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились понижением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. На этот раз давление на Nasdaq оказывали акции Tesla, репутация которой может ухудшиться после аварии на выходных со смертельным исходом. В остальном рынок в начале недели корректировался в условиях отсутствия макроэкономических сигналов. Индикатор S&P 500 отступил от краткосрочной поддержки 4150 пунктов, но остается в зоне перекупленности.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Во вторник инвесторы также будут оценивать главным образом корпоративные отчетности.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который скорректировался после обновления очередного максимума с начала 2008 года. Утренняя статистика по Германии оказалась еще тревожнее ожидаемой — производственная инфляция в стране в марте ускорилась с 1,9% до 3,7% г/г (прогнозировалось +3,3%). На рынке труда Великобритании, тем временем, наблюдаются улучшения — уровень безработицы страны в марте снизился с 5% до 4,9% (ожидалось +5,1%).

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 2% на фоне опасений в отношении замедления национальной экономики из-за возобновления ограничительных мер в ряде городов страны. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Китайские индексы растут в пределах 0,5%. Народный банк Китая во вторник сохранил процентную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков на отметке 3,85%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют порядка 1% и расположены выше сопротивлений 67,50 долл. и 64 долл. соответственно, которые открывают им дорогу к мартовским пикам 70,03 долл. и 67,98 долл. В понедельник котировки смогли выйти в небольшой плюс после сообщений о приостановке нефтедобычи на некоторых месторождениях Ливии. В пользу повышения цен также играет слабость американского доллара. В остальном ближайшие запланированные данные по запасам от API выйдут поздним вечером вторника, а от Минэнерго США — в среду.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник снизились, но оставались существенно выше краткосрочных поддержек 3525 и 1455 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В начале торгов вторника индикаторы могут попробовать отвоевать часть понесенных накануне потерь. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3540-3620 пунктов.

Рубль накануне ослаб в пределах 1% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах предпринимает попытки роста. Пара доллар/рубль остается ниже 76,30 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение шансов на коррекции в район 75,20 руб. (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль из-за силы европейской валюты на Форекс чувствует себя заметно увереннее и преодолела очередное сопротивление 91,80 руб., что подтверждает риски возвращения в район 93 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, предпримут попытки отвоевать потери понедельника во главе с нефтегазовыми бумагами. Цены на "черное золото" пытаются достигнуть новых локальных максимумов, что является основным позитивным внешним фактором. В течение сессии инвесторы будут ждать корпоративных новостей от Ростелекома, РусГидро и ММК, а также развития ситуации на рынке нефти. Так или иначе, российские индексы сохраняют краткосрочный потенциал снижения без угрозы основному восходящему тренду.